The 50

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 31, 2026, 03:16 PM

Bebika Dhurve The 50 : रियलिटी शो 'द 50' में दिखेंगी बेबिका धुर्वे, बताया बिग बॉस से ज्यादा खतरनाक

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Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 02:33 PM

Ye Hai Mohabbatein : शुरुआत में खुद को साबित करने की थी जल्दी, करण पटेल ने बताया समय के साथ कैसे बदली सोच

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Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:09 PM

Reality Show Romance : रियलिटी शोज में रोमांस अब फेक और स्ट्रैटेजी बन चुका है : प्रिंस नरूला

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Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:15 PM

Reality TV Return : लंबे समय बाद रियलिटी टीवी में लौटे सिद्धार्थ भारद्वाज, 'द 50' को 'हां' कहने का बताया कारण

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 26, 2026, 03:25 PM

The 50 Show : 'द 50' में युविका चौधरी का आत्मविश्वास भरा आगाज, बोलीं-मैं प्रिंस की परछाई नहीं, अपनी पहचान के साथ उतरूंगी

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Dainik Hawk·Jan 24, 2026, 05:41 AM

The 50 Reality Show : प्रिंस नरूला के बाद अब युविका चौधरी को मिला 'लायन का टिकट'

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Dainik Hawk·Jan 23, 2026, 01:35 PM

Sapna Choudhary Reality Show : 'द 50' में जाने से पहले सपना चौधरी ने दिया सबको चैलेंज, कहा- मैं सबको देख लूंगी

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 22, 2026, 05:30 AM

Ye Hai Mohabbatein : 'मैं रुका नहीं, खुद को नया बना रहा हूं', रियलिटी शो 'द 50' से नई पारी शुरू कर रहे करण पटेल