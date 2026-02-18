Super 8 Qualification

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 01:59 PM

South Africa Bowling : कॉर्बिन बॉश की घातक गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका ने यूएई को 122 रन पर रोका

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 01:58 PM

Pakistan vs Namibia : पाकिस्तान के लिए आसान नहीं 'मिशन नामीबिया', मंडरा रहा बाहर होने का खतरा

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 11:03 PM

ICC T20 World Cup 2026 India : टी20 विश्व कप में टीम इंडिया सही रास्ते पर, उम्मीद है कि मोमेंटम बना रहेगा : बीसीसीआई सचिव सैकिया

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 08:20 AM

Sri Lanka Vs Australia : श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए 'करो या मरो' वाली स्थिति, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:32 PM

India Pakistan T20 2026 : भाजपा प्रमुख नितिन नवीन समेत अन्य नेताओं ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:38 PM

India Pakistan T20 Match : इंडिया टीम की जीत पर पाकिस्‍तानी फैन बोला- 'अगर फाइट करके हारते तो इतना दुख नहीं होता'

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:36 PM

India Pakistan T20 Match : जल्द विकेट गिरने के बाद किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी, ईशान ने वो काम किया: सूर्यकुमार यादव

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:47 PM

AR Premadasa Stadium : भारतीय 'धुरंधरों' के आगे पाकिस्तान का सरेंडर, जीत की हैट्रिक के साथ 'सुपर-8' में टीम इंडिया

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:41 PM

Jasprit Bumrah Bowling : 'भारत माता की जय', टीम इंडिया की जीत पर मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने ऐसी दीं बधाई

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:44 PM

Usman Tariq Interview : भारत के खिलाफ मैच खेलना एक 'सपने का सच' होना: उस्मान तारिक

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:52 PM

Ishan Kishan 77 Runs : 'बेटे की शानदार पारी से भारत ने पाकिस्तान को हराया', ईशान किशन के पिता ने जीत पर खुशी जताई

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:54 PM

Ishan Kishan 77 Runs : पाकिस्तान के खिलाफ जीत हमें जबरदस्त आत्मविश्वास देगी: ईशान किशन

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:51 PM

T20 World Cup 2026 : भारतीय 'धुरंधरों' की जीत पर गदगद सितारे, बोले- 'भारत वर्सेज पाकिस्तान का नतीजा हमेशा एक रहेगा'

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 03:56 PM

Salman Ali Aga Reaction : 'अगर पावरप्ले में 3-4 विकेट गिर जाते हैं, तो आप पीछा ही करते रह जाएंगे,' पाकिस्तानी कप्तान ने गिनाईं हार की वजह