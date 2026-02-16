India Pakistan T20 2026 : भाजपा प्रमुख नितिन नवीन समेत अन्य नेताओं ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पाकिस्तान पर टीम इंडिया की शानदार जीत को लेकर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी और इसे देश के गौरव का क्षण बताया है। नेताओं ने कहा कि भारतीय टीम का आत्मविश्वास, अनुशासन और दमदार प्रदर्शन पूरे देश को गर्व से भर देता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में भारतीय टीम ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की। टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। खासकर युवा बल्लेबाज ईशान किशन की विस्फोटक पारी ने मैच का रुख शुरुआती चरण में ही भारत के पक्ष में मोड़ दिया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टीम इंडिया ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज कर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने ‘मेन इन ब्लू’ की निरंतरता और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की और ईशान किशन की पारी को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया।

वरिष्ठ भाजपा नेता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने अपने संदेश में कहा कि टीम इंडिया ने मैदान पर पाकिस्तान को पूरी तरह परास्त कर दिया। उन्होंने ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। उनके संदेश में देशभक्ति का उत्साह भी झलकता नजर आया।

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने काव्यात्मक अंदाज में भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि धुरंधर भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को ढेर कर दिया।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि पाकिस्तान हारने में कभी निराश नहीं करता। उन्होंने टीम इंडिया की निरंतर जीत को ‘कंसिस्टेंसी’ का परिणाम बताया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि चैंपियंस ऐसे ही खेलते हैं, दबाव में शांत और पूरे मैच में प्रभावी। उन्होंने टीम को आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

मध्यप्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की तुलना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने एक बार फिर देश का मस्तक ऊंचा किया है और तिरंगा विश्व पटल पर लहराता रहे, यही कामना है।

भारत की इस जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है। राजनीतिक दलों से लेकर आम नागरिकों तक, हर कोई टीम इंडिया की जीत पर गर्व महसूस कर रहा है।

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में 61 रन से हराया है। टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर-8 में प्रवेश कर लिया है।

--आईएएनएस