ICC T20 World Cup 2026 India : टी20 विश्व कप में टीम इंडिया सही रास्ते पर, उम्मीद है कि मोमेंटम बना रहेगा : बीसीसीआई सचिव सैकिया

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने वर्ष 2026 के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रुप चरण में लगातार तीनों मैच जीतकर भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। खास बात यह है कि ग्रुप ए का एक मैच अभी बाकी है, फिर भी टीम अगले दौर में पहुंच चुकी है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

अब तक अपराजित रही भारतीय टीम बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। टीम की कोशिश होगी कि वह लगातार चौथी जीत दर्ज करे और सुपर 8 में पूरे आत्मविश्वास और लय के साथ प्रवेश करे।

सैकिया ने कहा कि टूर्नामेंट में अब तक टीम इंडिया सही रास्ते पर है और उम्मीद है कि यह लय आखिर तक बनी रहेगी। उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा, “टीम इंडिया टूर्नामेंट में अब तक सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है...उम्मीद है कि मोमेंटम आखिर तक बना रहेगा।”

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ करीबी जीत से की थी। एक समय टीम का स्कोर 77 रन पर 6 विकेट था और स्थिति मुश्किल लग रही थी। उस समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने दबाव में नाबाद 84 रन की शानदार पारी खेली और टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया ने 29 रन से मैच जीत लिया।

दूसरे मैच में नामीबिया के खिलाफ भारत ने टूर्नामेंट का सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। टीम ने 209 रन का बड़ा स्कोर बनाया। शीर्ष और मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने अहम योगदान दिया। ईशान किशन ने तेज 61 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 52 रन की आक्रामक पारी खेली। इसके बाद गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए नामीबिया को 93 रन से हरा दिया।

सबसे चर्चित मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 175 रन बनाए। इस मैच में ईशान किशन ने 40 गेंदों पर तेज 77 रन की पारी खेली, जिसने टीम की जीत की नींव रखी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को 114 रन पर समेट दिया। भारत ने यह मैच 61 रन से जीता। यह टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ रनों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत रही। इसी जीत के साथ सुपर 8 में भारत की जगह लगभग तय हो गई थी।

तीन मैचों में तीन जीत और अच्छा रन रेट होने के कारण भारत न केवल अगले दौर में पहुंचा है, बल्कि मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है और अब उसकी नजर सुपर 8 में भी इसी प्रदर्शन को दोहराने पर होगी।

--आईएएनएस