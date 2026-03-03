Sunetra Pawar

Dainik Hawk·Mar 03, 2026, 08:04 AM

Maharashtra Gulf Evacuation : खाड़ी देशों में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है: सुनेत्रा पवार

Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 01:48 PM

Priyanka Chaturvedi Statement : अजित पवार मामले में सीबीआई जांच से लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा: प्रियंका चतुर्वेदी

Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 10:37 PM

Sunetra Pawar NCP President : सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए तैयार

Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 02:14 PM

Sunetra Pawar Meeting : प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मिलीं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

Dainik Hawk·Feb 10, 2026, 05:04 AM

Sunetra Pawar Deputy CM : सुनेत्रा पवार आज संभालेंगी उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी

Dainik Hawk·Feb 05, 2026, 05:49 PM

Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में कोई जल्दबाजी नहीं : सुनील तटकरे