भारत समाचार

Sunetra Pawar Meeting : प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मिलीं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

शपथ के बाद पहली दिल्ली यात्रा, प्रफुल्ल पटेल समेत एनसीपी नेता रहे मौजूद
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 11, 2026, 02:14 PM
प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मिलीं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने अपने दोनों बेटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल भी वहां मौजूद थे।

उपमुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचीं सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ परिवार के सदस्य और एनसीपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुलाकात की फोटो शेयर कर लिखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई।

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में बताया कि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, मैंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से भेंट हुई। हम सबके प्रिय स्व. अजित पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो रिक्तता आई है, उसे भरना आसान नहीं है, पर जनकल्याण और प्रदेश के विकास के उनके विजन को साकार करना हम सभी का साझा कर्त्तव्य है, जिसमें आपका संकल्प बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

इससे पहले 10 फरवरी को सुनेत्रा पवार ने मंत्रालय में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र के कल्याण के लिए अटूट निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेंगी।

उनके साथ एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, राज्य इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे और छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, नरहरि जिरवाल सहित अन्य मंत्री भी मौजूद थे।

उन्होंने 31 जनवरी को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें खेल एवं युवा कल्याण, उत्पाद शुल्क एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग आवंटित किए गए। मंगलवार को उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भाग लिया।

एक्स पर किए गए एक भावुक पोस्ट में सुनेत्रा पवार ने कहा, "आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री का पदभार संभालते हुए मैं विश्वास, कर्तव्य और त्याग की भावना से ओतप्रोत हूं। महाराष्ट्र की जनता के विकास के प्रति माननीय अजित दादा का आजीवन समर्पण मेरे लिए मार्गदर्शक है। मेरी सर्वोपरि प्राथमिकता उनके अधूरे सपनों को पूरा करना और किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को साकार करना होगी।"

--आईएएनएस

 

 

Political MeetingSunetra PawarNarendra ModiDeputy Chief MinisterAmit ShahNCPIndian PoliticsMaharashtra Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...