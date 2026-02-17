Sunetra Pawar NCP President : सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए तैयार

मुंबई: एनसीपी विधायकों ने सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का औपचारिक निर्णय लिया और 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में पवार के अचानक और असमय निधन के बाद उनका पुरजोर समर्थन करने का संकल्प लिया।

पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 फरवरी को मुंबई में होने की उम्मीद है, जहां उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी।

एनसीपी सूत्रों ने बताया कि सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी स्वीकार करने और एक नया मार्ग प्रशस्त करने का निर्णय लिया है, खासकर 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अपने पति और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार के अचानक और असमय निधन के बाद।

एनसीपी सूत्रों ने बताया कि बैठक गंभीर माहौल में हुई, जिसमें विधायकों ने सुनेत्रा पवार को आने वाले दिनों में पार्टी संगठन को मजबूत करने और दिवंगत अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाने में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल, राज्य इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे और वरिष्ठ पार्टी मंत्री छगन भुजबल ने बैठक को संबोधित किया और एनसीपी के विकास में अजित पवार की भूमिका और राज्य भर में इसके विस्तार की उनकी इच्छा को याद किया।

एक भावुक भाषण में, सुनेत्रा पवार ने अजित पवार के साथ अपने जुड़ाव और उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया, जिनके कारण वह विधायक दल की नेता और उपमुख्यमंत्री बनीं।

उन्होंने विधायकों से कहा कि मैंने पार्टी को एकजुट रखने और उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए यह नई जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला किया है।

