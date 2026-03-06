Minority Issues

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 02:57 PM

Maharashtra Budget 2026-27 : महाराष्ट्र बजट में अल्पसंख्यकों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया: अबू आजमी

Dainik Hawk·Jan 30, 2026, 08:51 AM

Kashmiri Shawl Vendors : कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हमलों का आरोप, नासिर खेउहामी ने सरकार से सुरक्षा की मांग की

Dainik Hawk·Jan 27, 2026, 08:42 AM

Congress Politics : राहुल गांधी कायर नहीं, भाजपा के खिलाफ सीना तानकर खड़े हैं: हुसैन दलवई

Dainik Hawk·Jan 15, 2026, 04:20 PM

Debabrata Saikia Statement : विपक्ष के नेता ने 'भाजपा एजेंट' के रूप में काम करने के आरोपों को किया खारिज, जताया कड़ा एतराज

Dainik Hawk·Jan 14, 2026, 10:59 AM

Maulana Arshad Madani Statement : महात्मा गांधी की हत्या के बाद सांप्रदायिकता को कुचल दिया जाता, तो देश बर्बाद नहीं होता : अरशद मदनी

Dainik Hawk·Jan 07, 2026, 12:51 PM

Indian Politics : दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों को टारगेट किया जा रहा : कासिम रसूल इलियास

Dainik Hawk·Dec 30, 2025, 02:28 PM

Kerala Government Failure : चिन्निथला ने सीएम विजयन पर लगाया ध्यान भटकाने की राजनीति का आरोप

Dainik Hawk·Dec 29, 2025, 04:17 AM

Giriraj Singh Statement : सीएम ममता बनर्जी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया: गिरिराज सिंह

Dainik Hawk·Dec 24, 2025, 05:33 AM

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के साथ हुई घटना शर्मसार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हावी: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी

Dainik Hawk·Dec 21, 2025, 11:23 AM

Bihar Hijab Case : कांग्रेस माताओं और बहनों के सम्मान का आदर करती है: राकेश सिन्हा