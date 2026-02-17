MGNREGA

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Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 11:21 PM

Keshav Prasad Maurya Statement : भाजपा जमीन पर काम कर रही, विपक्ष फैला रहा दुष्प्रचार: केशव प्रसाद मौर्य

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Dainik Hawk·Feb 08, 2026, 12:42 PM

Tamil Nadu Developmen : तमिलनाडु का विकास केंद्र के फंड और कल्याणकारी योजनाओं से हो रहा है: एएनएस प्रसाद

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हिमाचल प्रदेश
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Dainik Hawk·Jan 31, 2026, 05:25 AM

Sukhvinder Sukhu Statement : हिमाचल प्रदेश के सीएम ने मनरेगा में बदलाव के विरोध में दो घंटे का उपवास रखा

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Dainik Hawk·Jan 27, 2026, 01:36 PM

DK Shivakumar Statement : कर्नाटक में ग्राम पंचायत कार्यालयों का नाम गांधी के नाम पर रखा जाएगा: डीके शिवकुमार

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Dainik Hawk·Jan 22, 2026, 07:37 AM

Congress Criticism : राम, ग्राम, विकसित भारत और किसान की विरोधी है कांग्रेस: शहजाद पूनावाला

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Dainik Hawk·Jan 14, 2026, 03:03 AM

Kiren Rijiju Statement : मनरेगा लूट की गारंटी थी, ‘विकसित भारत जी रामजी’ से होगा ग्रामीण विकास : किरेन रिजिजू

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Dainik Hawk·Jan 10, 2026, 05:17 AM

Keshav Prasad Maurya Statement : जी राम जी से गांवों की तस्वीर बदलेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम: केशव प्रसाद मौर्य

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Dainik Hawk·Dec 27, 2025, 05:21 PM

Aravalli Conservation : सीकर में कांग्रेस की रैली, 'अरावली बचाओ-मनरेगा बचाओ' अभियान के तहत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

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Dainik Hawk·Dec 27, 2025, 10:56 AM

MGNREGA Scheme : कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ छेड़ा आंदोलन, खड़गे बोले- 5 जनवरी से 'मनरेगा बचाओ अभियान'

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Dainik Hawk·Dec 18, 2025, 05:30 AM

Rural Employment : आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा सांसदों को लिखा पत्र, मनरेगा को खत्म करने के कदम का किया विरोध