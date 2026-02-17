MGNREGA
Keshav Prasad Maurya Statement : भाजपा जमीन पर काम कर रही, विपक्ष फैला रहा दुष्प्रचार: केशव प्रसाद मौर्य
Tamil Nadu Developmen : तमिलनाडु का विकास केंद्र के फंड और कल्याणकारी योजनाओं से हो रहा है: एएनएस प्रसाद
Sukhvinder Sukhu Statement : हिमाचल प्रदेश के सीएम ने मनरेगा में बदलाव के विरोध में दो घंटे का उपवास रखा
DK Shivakumar Statement : कर्नाटक में ग्राम पंचायत कार्यालयों का नाम गांधी के नाम पर रखा जाएगा: डीके शिवकुमार
Congress Criticism : राम, ग्राम, विकसित भारत और किसान की विरोधी है कांग्रेस: शहजाद पूनावाला
Kiren Rijiju Statement : मनरेगा लूट की गारंटी थी, ‘विकसित भारत जी रामजी’ से होगा ग्रामीण विकास : किरेन रिजिजू
Keshav Prasad Maurya Statement : जी राम जी से गांवों की तस्वीर बदलेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम: केशव प्रसाद मौर्य
Aravalli Conservation : सीकर में कांग्रेस की रैली, 'अरावली बचाओ-मनरेगा बचाओ' अभियान के तहत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
MGNREGA Scheme : कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ छेड़ा आंदोलन, खड़गे बोले- 5 जनवरी से 'मनरेगा बचाओ अभियान'
Rural Employment : आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा सांसदों को लिखा पत्र, मनरेगा को खत्म करने के कदम का किया विरोध