Indian Army Films

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 06, 2026, 04:52 AM

Border 2 Box Office : 'मानसिक तैयारी रही चुनौतीपूर्ण', बॉर्डर-2 में सूबेदार संतराम का रोल निभाने वाले वंश भारद्वाज ने शेयर किया अनुभव

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 18, 2026, 03:32 PM

Border Movie OTT : सनी देओल की 'बॉर्डर' ओटीटी पर स्ट्रीम, सीक्वल से पहले याद करें 90 के दौर की देशभक्ति

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 12, 2026, 05:42 AM

Uri Movie Vicky Kaushal : द सर्जिकल स्ट्राइक को 7 साल पूरे, कभी फिल्म को रिजेक्ट करना चाहते थे विक्की कौशल

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Dec 29, 2025, 03:24 PM

Border 2 Movie : रोते-रोते अनु मलिक ने बनाया था 'बॉर्डर' का आइकॉनिक गाना 'संदेशे आते हैं', 7-8 मिनट में तैयार की थी धुन

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Dec 28, 2025, 05:30 AM

Salman Khan Film : जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना, 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट