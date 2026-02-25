India AI Summit

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 25, 2026, 05:17 AM

India AI Impact Summit 2026 : इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ऐतिहासिक पहल, भारत को बनाएगा टेक्नोलॉजी महाशक्ति , प्रो. संजय सिंह बघेल

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 21, 2026, 02:43 PM

India AI Impact Summit : एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को किसान संगठनों ने बताया निंदनीय, राहुल गांधी से माफी की मांग

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 21, 2026, 11:21 AM

Patiala House Court Order : दिल्ली की कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 03:01 PM

Youth Congress Protest : एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा; टी-शर्ट खोलकर की नारेबाजी, हिरासत में लिया गया

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 03:09 PM

Piyush Goyal Statement : 'कांग्रेस का घमंड और हताशा नजर आ रही है' एआई समिट में हुए हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 10:17 AM

India AI Impact Summit 2026 : ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को सराहा, बोले- डिजिटल दुनिया अब अपने घर पर

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 19, 2026, 10:51 AM

India AI Impact Summit : 'रोबोट डॉग' विवाद पर मनोज झा ने उठाए सवाल, कहा- वैश्विक मंच पर गुणवत्ता जांच कहां थी?

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 01:49 PM

AI Impact Summit 2026 : एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए स्वीडन, फिनलैंड और यूके के शीर्ष नेता दिल्ली पहुंचे

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 11:07 AM

India Spain Relations : पीएम मोदी से मिले स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज , द्विपक्षीय बैठक में डिफेंस, ट्रेड और तकनीक को लेकर हुई बात

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 11:06 AM

India AI Summit : दिल्ली पहुंचे कजाकिस्तान और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, एआई इम्पैक्ट समिट में होंगे शामिल

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 11:07 AM

India AI Summit : एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 10:30 PM

Indian Army AI : भारतीय सेना ने इंडिया एआई समिट में दिखाई ड्यूल-यूज तकनीक की ताकत