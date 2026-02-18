India AI Summit : एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी

नई दिल्ली: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बुधवार को एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

प्रेसिडेंट पेलेग्रिनी इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। ऐसे महासम्मेलन में जहां दुनिया भर के नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, मीडिया, बिजनेस और सरकारी नीतियों पर पड़ने वाले एआई के असर को समझने का प्रयास करेंगे। उनके शामिल होने से नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में इंडिया-स्लोवाकिया के सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है।

मेहमान का स्वागत करते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक्स पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति पेलेग्रिनी नई दिल्ली पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक जुड़ाव की गर्मजोशी का पता चलता है।"

इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के बड़े फोरम में से एक माना जाता है, एथिकल एआई, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इंडस्ट्री और पब्लिक सर्विस को नया आकार देने में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की भूमिका पर बड़े पैमाने पर चर्चा करेगा। स्लोवाकिया के शामिल होने से बातचीत और बेहतर होने की उम्मीद है।

पांच दिन के इस समिट में 110 से ज्यादा देशों और 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया है, जिसमें करीब 20 देशों के प्रमुख या शीर्ष अधिकारी और करीब 45 मंत्री शामिल हैं, जिससे यह एआई गवर्नेंस और कोऑपरेशन पर फोकस करने वाली सबसे बड़ी बैठक में से एक बन गई है।

सम्मेलन का मकसद बदलते आधुनिक दौर के साथ भारतीय सभ्यता के मूल तत्व को आगे बढ़ाना है। सरकार ने इस समिट की थीम रखी है- सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय।

इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस सीरीज का चौथा संस्करण है; इससे पहले 2023 में यूनाइटेड किंगडम, 2024 में साउथ कोरिया और 2025 में फ्रांस में ये सम्मेलन हुए थे। यह प्लेटफॉर्म लीडर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, आर्थिक और सामाजिक असर को देखने में मदद करता है, साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म और मैरीटाइम कोऑपरेशन में पार्टनरशिप को मजबूत करता है।

