भारत समाचार

Youth Congress Protest : एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा; टी-शर्ट खोलकर की नारेबाजी, हिरासत में लिया गया

भारत मंडपम में एआई समिट के बीच नारेबाजी, पुलिस ने लिया एक्शन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 20, 2026, 03:01 PM
एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा; टी-शर्ट खोलकर की नारेबाजी, हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शुक्रवार को 'यूथ कांग्रेस' के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। समिट के बीच हुए इस प्रदर्शन से कार्यक्रम स्थल पर कुछ समय के लिए हलचल का माहौल बन गया।

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट खोलकर नारेबाजी की और 'पीएम इज कंप्रोमाइज' के नारे लगाए। जिस वक्त समिट में यह विरोध प्रदर्शन किया गया, उस समय वहां पर देश-विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे।

अधिकारियों के मुताबिक, कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट उतार दी और नारे लगाए, जिसमें 'पीएम इज कंप्रोमाइज' भी शामिल था। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकारी अधिकारियों, इंडस्ट्री के नेताओं और विदेशी डेलीगेट्स की भागीदारी वाले इस हाई-प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट में इस तरह के प्रदर्शन से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में लिया गया और जगह से दूर ले जाया गया।

वहीं, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पर इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिब ने आईएएनएस से कहा, "ये नारे सिर्फ इसलिए नहीं लगाए गए कि यूथ कांग्रेस गुस्से में है, बल्कि ये इसलिए भी लगाए गए क्योंकि पूरे देश का युवा गुस्से में है।"

एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पर एडिशनल डीसीपी आनंद मिश्रा ने आईएएनएस से कहा, "हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने उन्हें हिरासत में लिया है और कानूनी एक्शन ले रहे हैं।"

यूथ कांग्रेस ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "एआई समिट के 'चमकदार मंच' के पीछे वास्तविक मुद्दों को दबाया नहीं जा सकता। जब देशहित से ऊपर कॉरपोरेट हित दिखाई दे और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए, तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस के जाबांज कार्यकर्ता भारत मंडपम पहुंचे, ताकि 'कंप्रोमाइज्ड पीएम' के खिलाफ आवाज बुलंद हो और देश की अस्मिता पर हो रहे समझौते पर केंद्र सरकार को जवाब देना पड़े।"

--आईएएनएस

 

 

Bharat MandapamAI Policy DebateIndia AI SummitNational Political NewsCongress partyYouth CongressBJP vs CongressDelhi ProtestIndian PoliticsPolitical Demonstration

Related posts

Loading...

More from author

Loading...