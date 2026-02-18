Group Stage Matches

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Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 01:54 PM

T20 World Cup 2026 : सुपर-8 की तस्वीर साफ कर देंगे आज के मुकाबले, भारत के अलावा पाकिस्तान के मैच पर भी नजर

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Dainik Hawk·Feb 18, 2026, 10:43 AM

Australia T20 Exit : 'दबदबा खत्म हो गया', टी20 विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने पर ग्लेन मैकग्रा निराश

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Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 08:20 AM

Sri Lanka Vs Australia : श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए 'करो या मरो' वाली स्थिति, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

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Dainik Hawk·Feb 16, 2026, 08:24 AM

UAE Vs Afghanistan Match : शोएब खान का अर्धशतक, यूएई ने अफगानिस्तान को दिया 161 रन का लक्ष्य

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Dainik Hawk·Feb 11, 2026, 06:32 AM

Pakistan T20 World Cup : भारत के खिलाफ मैच को हम सामान्य मैच की तरह लेंगे: साहिबजादा फरहान