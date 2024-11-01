Fortune Global 500

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कैनेडियन ओपन: गेल मॉनफिल्स ने कामिल माजच्रजाक को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई
भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम का एलान, टायला व्लामिन्क और डार्सी ब्राउन की वापसी
डॉ. मनसुख मंडाविया ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया
अल्जीरिया ने कोच पेटकोविच से नाता तोड़ा, 29 महीनों तक संभाली टीम की जिम्मेदारी
जम्मू-कश्मीर: सीएम उमर अब्दुल्ला ने टेस्ट टीम में चुने जाने पर आकिब नबी को बधाई दी
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