Development Funding

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सीडब्ल्यूजी 2026: ब्रॉन्ज मेडल से चूकीं मनप्रीत, स्टीपलचेज में पांचवें स्थान पर रहीं पारुल चौधरी
'अगली प्रतियोगिता में टाइमिंग को और बेहतर करूंगा', सिल्वर मेडल जीतने पर बोले मोहम्मद बासिल
'गुरु के लिए यह गिफ्ट है', 100 मीटर टी47 स्पर्धा में गोल्ड जीतने पर बोले दिलीप महादु
सीडब्ल्यूजी 2026: पुरुषों की 100 मीटर टी47 स्पर्धा में भारत का जलवा, गोल्ड के साथ सिल्वर भी जीता
सीडब्ल्यूजी 2026: श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल
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