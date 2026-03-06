Budget Session

Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 03:10 PM

Punjab Congress Protest : पंजाब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए '1,000 रुपए के वादे' के पूरा न होने पर विरोध प्रदर्शन किया

झारखंड
Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 10:51 AM

Jharkhand Budget Session : झारखंड विधानसभा में आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण पर सवाल, सरकार बोली- कार्रवाई होगी

Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 10:47 AM

Bihar Liquor Ban : बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी

Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 11:06 AM

Chhattisgarh Budget Session : भूपेश बघेल ने कवर्धा और कांकेर मामलों पर सरकार पर कसा तंज, कहा- 'फर्जी केस और अस्वाभाविक मौत'

Dainik Hawk·Feb 22, 2026, 02:28 PM

Maharashtra Budget Session : एमवीए ने किया फडणवीस की चाय बैठक का बहिष्कार, भ्रष्टाचार और किसान मुद्दे पर सरकार को घेरा

मध्य प्रदेश
Dainik Hawk·Feb 19, 2026, 10:50 AM

Madhya Pradesh Assembly : कांग्रेस के थाली प्रदर्शन पर विधायक रामेश्वर शर्मा का तंज, 'पार्टी 'ख्याली पुलाव' पका रही'

Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 04:56 AM

Odisha Assembly Budget Session : विधानसभा बजट सत्र के दौरान ओडिशा सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस

Dainik Hawk·Feb 10, 2026, 05:07 AM

BJP Women MPs Letter : भाजपा की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश
Dainik Hawk·Feb 09, 2026, 08:24 AM

Yogi Adityanath Health Camp : सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान चलने वाले स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन

बिहार
Dainik Hawk·Feb 02, 2026, 07:26 AM

Bihar Budget Session : बिहार विधानसभा परिसर में पटना छात्रावास में छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन

Dainik Hawk·Jan 29, 2026, 03:26 AM

Nitin Naveen Statement : राष्ट्रपति मुर्मु के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का व्यवहार निराशाजनक रहा: नितिन नवीन

Dainik Hawk·Jan 24, 2026, 08:44 AM

Engineer Rashid : तिहाड़ में बंद बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को बजट सत्र में शामिल होने के लिए मिली कस्टडी पैरोल