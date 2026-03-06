भारत समाचार

Punjab Congress Protest : पंजाब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए '1,000 रुपए के वादे' के पूरा न होने पर विरोध प्रदर्शन किया

कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन
Mar 06, 2026, 03:10 PM
चंडीगढ़: पंजाब के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जनता से किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में प्रदर्शन किया।

पार्टी ने विशेष रूप से महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के वादे का जिक्र किया, जिसे पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेसियों ने मांग की कि सरकार चार साल के बकाया के साथ इसका भुगतान करे। पार्टी ने सरकार की व्यापक विफलता, विशेष रूप से राज्य में कानून-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के चरमराने पर कड़ी आलोचना की।

कांग्रेस ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई थी। पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर मार्च करने से पहले कांग्रेस भवन के बाहर जमा हुए थे।

हालांकि, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और विधानसभा तक पहुंचने से रोक दिया, जिसकी सुरक्षा किसी छावनी की तरह कड़ी कर दी गई थी।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए सभा स्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया था।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य का कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और जल्द ही 4.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता और आम आदमी पार्टी दिल्ली, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने में इसे बर्बाद कर देती है। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे के लिए कहीं भी एक ईंट भी नहीं रखी गई है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च किए गए हैं।

वारिंग ने सरकार को महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक वजीफा देने, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने, लंबित महंगाई भत्ता और रेत खनन से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने के दावों की याद दिलाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के चार साल के कुशासन के बाद अब पंजाब की जनता जवाब मांग रही है।

-आईएएनएस

 

