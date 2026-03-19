Adivi Sesh

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 19, 2026, 04:18 PM

Dakait Love Story : ‘डकैत’ मेरा अब तक का सबसे शानदार किरदार : अदिवि शेष

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 01, 2026, 02:20 AM

Adivi Sesh Movie : 'डकैत' की सफलता के लिए अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर ने टेका मत्था, तिरुपति में लिया भगवान का आशीर्वाद

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 06:09 PM

Dacoit Movie Release : 'डकैत' की सफलता के लिए भद्रकाली मंदिर पहुंचे अदिवि शेष, आशीर्वाद लेकर शुरू किया प्रमोशन

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 06, 2026, 10:04 AM

Dakait Movie : 'डकैत' में 90 के दशक के सुपरहिट गाने का तड़का, अदिवि शेष लेकर आएंगे 'तू चीज बड़ी है मस्त' सॉन्ग

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Jan 06, 2026, 06:04 AM

Adivi Sesh Film : 'डकैत' में 90 के दशक के सुपरहिट गाने का तड़का, अदिवि शेष लेकर आएंगे 'तू चीज बड़ी है मस्त' सॉन्ग