यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8-9 और 10 जून को, 29 लाख उम्मीदवार देंगे एग्जाम: सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज

लखनऊ, 7 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को राज्य के 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।

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यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के डीआईजी तथा परीक्षा नियंत्रक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "32,679 कांस्टेबल पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। पूरे राज्य में कुल 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल-मुक्त वातावरण में कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं।"

डीआईजी ने कहा, “हमने तीन स्तरीय नियंत्रण व्यवस्था बनाई है, जिसके माध्यम से सभी केंद्रों की निगरानी की जा सकेगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और रियल-टाइम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए पूरे परीक्षा संचालन पर सख्त नजर रखी जाएगी। सभी केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज भी किया गया है।”

उन्होंने उम्मीदवारों को निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र पर केवल एडमिट कार्ड, फोटोयुक्त पहचान पत्र और एक ब्लू या ब्लैक बॉलपॉइंट पेन ही ले जा सकते हैं। कोई भी अन्य सामग्री जैसे मोबाइल फोन, घड़ी, बैग, किताबें आदि ले जाना सख्ती से वर्जित है। परीक्षा में नकल और अनधिकृत सहायता रोकने के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है।

सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा, “सॉल्वर गैंग और नकल माफिया के खिलाफ नए कानून के तहत 7 से 14 वर्ष तक की जेल तथा दोहरा अपराध करने वालों को उम्रकैद और करोड़ों रुपए का जुर्माना हो सकता है। हम किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमने सभी को अपील की है कि वे कोई गुमराह करने वाली या फर्जी खबर न फैलाएं। उम्मीदवारों, अभिभावकों और आम जनता से अनुरोध है कि वे लालच या भ्रामक सूचनाओं में न आएं। ऐसे मामलों की तुरंत हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर रिपोर्ट करें।

सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि परीक्षा की निगरानी के लिए पूरे राज्य में 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी जिला अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि परीक्षा सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यह भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस में युवाओं को नौकरी का बड़ा अवसर प्रदान कर रही है। उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे परीक्षा की तैयारी पूरी लगन से करें और परीक्षा केंद्र पर अनुशासन बनाए रखें।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी