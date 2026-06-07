ममता बनर्जी ने केएमसी तृणमूल पार्षदों के साथ बैठक की रद्द, दिल्ली होंगी रवाना

कोलकाता, 7 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) में अपनी पार्टी के पार्षदों के साथ होने वाली अहम बैठक रद्द कर दी।

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उन पार्षदों को मीटिंग रद्द होने की सूचना पहले ही भेज दी गई है, जिन्हें रविवार को कोलकाता के पूर्वी बाहरी इलाके में पार्टी के राज्य मुख्यालय, तृणमूल भवन में मौजूद रहने के लिए कहा गया था। हालांकि, पार्षदों ने मीटिंग रद्द होने की कोई वजह नहीं बताई है।

यह भी पता चला है कि ममता बनर्जी सोमवार को विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाने वाली हैं।

उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी शनिवार को ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे।

केएमसी पार्षदों के साथ रविवार की मीटिंग को अहम माना जा रहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पूर्व म्युनिसिपल अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और केएमसी के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया है।

उनके इस्तीफे के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार ने शनिवार शाम केएमसी अधिकारियों को एक नोटिस भेजा। इसमें उनसे यह बताने को कहा गया है कि मेयर के इस्तीफे के बाद केएमसी में तृणमूल कांग्रेस के कंट्रोल वाले बोर्ड को क्यों भंग नहीं किया जाना चाहिए।

मौजूदा केएमसी बोर्ड संकट से जूझ रहा है, न सिर्फ हकीम के मेयर पद से इस्तीफे की वजह से, बल्कि बोर्ड के कुछ अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों के इस्तीफे की वजह से भी, जिनमें एक सदस्य (मेयर-इन-काउंसिल) और कुछ बोरो चेयरमैन शामिल हैं।

यह नोटिस टीएमसी के कंट्रोल वाले बोर्ड के बने रहने को लेकर कानूनी पेचीदगियों के बीच भेजा गया है। केएमसी चेयरपर्सन माला रॉय और राज्य के म्युनिसिपल अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच इस मुद्दे पर बहस और जवाबी बहस हुई थी।

राज्य सरकार के डिपार्टमेंट का तर्क है कि केएमसी एक्ट, 1980 की धारा 117(1) के तहत, जो राज्य सरकार को कॉरपोरेशन को भंग करने का अधिकार देती है, मेयर के इस्तीफे के बाद तृणमूल कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए।

इसके अलावा, हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित होने के बाद से रविवार सुबह तक, पुलिस ने केएमसी में तृणमूल कांग्रेस के कुल आठ पार्षदों को भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार जैसे अलग-अलग आरोपों में गिरफ्तार किया है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम