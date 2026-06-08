यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए परिवहन निगम ने दी 50 फीसदी छूट, तीन दिनों तक विशेष बस सेवाएं चलेंगी

लखनऊ, 8 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल, सिविल पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सुविधा घोषित की है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को यूपीएसआरटीसी की बसों में 50 प्रतिशत किराए की छूट मिलेगी।

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यूपीएसआरटीसी के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर जारी पोस्ट के अनुसार, 8, 9 और 10 जून 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए वैलिड एडमिट कार्ड दिखाने पर अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में चल रही सभी बस सेवाओं पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे। निगम ने अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं।

परीक्षा केंद्रों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो और महत्वपूर्ण रूटों पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। उम्मीदवारों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समय पर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है। यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों ने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

यह फैसला उन हजारों युवाओं के लिए राहत भरा है जो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों से आने वाले अभ्यर्थियों को इस छूट से काफी फायदा होगा। 50 प्रतिशत छूट के साथ बस यात्रा अब किफायती हो जाएगी, जिससे अभ्यर्थी बिना आर्थिक बोझ के परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

यूपीएसआरटीसी प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि निगम सभी उम्मीदवारों को बेहतर, सुरक्षित और बिना किसी परेशानी वाली परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परीक्षा के तीनों दिनों में बसों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही भीड़ प्रबंधन और समयबद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा इस वर्ष लाखों युवाओं की आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। ऐसे में परिवहन व्यवस्था की मजबूत तैयारी बेहद जरूरी थी।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम