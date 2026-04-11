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Uttar Pradesh Police : सीएम योगी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट, हजरतगंज में एफआईआर दर्ज

सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर और शुरू की जांच
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 उत्तर प्रदेश
Apr 11, 2026, 10:20 AM
सीएम योगी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट, हजरतगंज में एफआईआर दर्ज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर सीएम योगी की एडिट की गई तस्वीर और अभद्र टिप्पणी पोस्ट की गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विजय श्याम यादव नाम के एक फेसबुक यूजर पर आरोप है कि उसने अपने अकाउंट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की। इस पोस्ट में न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, बल्कि राजनीतिक टिप्पणी भी की गई, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।

इस मामले की शिकायत लखनऊ के इंदिरानगर क्षेत्र के सुगामऊ निवासी दिलीप लोधी ने पुलिस में दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस तरह की पोस्ट जानबूझकर की गई है, जिसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंचाना और समाज में गलत संदेश फैलाना है। उनका यह भी आरोप है कि इस पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और समाज में तनाव और नफरत फैलने की स्थिति बन सकती है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री डालना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर सौंपे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हजरतगंज पुलिस थाने में कथित आईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

फेसबुक यूजर विजय श्याम यादव ने एक फोटो पोस्ट किया है, जिसमें एक तरफ सीएम योगी की एडिटेड तस्वीर है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो बच्चों से बात करते और उन्हें किताबें और बैग देते दिख रहे हैं। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि "अगर मर्यादा पार करोगे पोस्टर लगाने को लेकर तो पूरे अमेठी में इसी तरीके का पोस्टर दिखने लगेगा।"

शख्स ने आगे लिखा, "शिक्षा या नौकरी चाही या फ्री के राशनवा चाही, अखिलेश भैया का सारा योजनवा चाही कि बुलडोजर बाबा के शासनवा चाहिए, सच बोला ए भैया कैसे सरकरवा चाहिए"

--आईएएनएस

 

 

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