दिल्ली में अमित शाह से मिले सुनील शर्मा, जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा, विकास और राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

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बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और राजनीतिक परिदृश्य पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

सुनील शर्मा ने गृह मंत्री को जमीनी स्तर पर सामने आ रहे विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों की शांति, विकास और प्रभावी शासन से जुड़ी अपेक्षाओं को भी उनके सामने रखा।

बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा को और मजबूत बनाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने तथा जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर में जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं, उन्हें और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुनील शर्मा द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, तेज विकास और लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के समग्र विकास और समृद्धि के लिए हर संभव सहयोग जारी रखेगी।

वहीं सुनील शर्मा ने भी जम्मू-कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा और प्रदेश में स्थायी शांति एवं विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर ने विकास, पारदर्शिता और जनसशक्तिकरण के एक नए दौर को देखा है।

--आईएएनएस

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