तेलंगाना: मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार, केस दर्ज

हैदराबाद, 7 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोरा चंदर लाल नामक व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अपराध संख्या 395/2026 के तहत कार्रवाई की गई है। तेलंगाना पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि कोरा चंदरलाल ने मुख्यमंत्री के संबंध में जानबूझकर अनुचित टिप्पणियां की थीं। पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अपने संदेश में पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भी सावधानी बरतने की सलाह दी। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते समय सामान्य समझ-बूझ और संयम बनाए रखना आवश्यक है।

पोस्ट में कहा गया, "सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते समय सामान्य समझ-बूझ का ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कानून अपना काम करेगा।"

इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन टिप्पणियों से जुड़े कानूनी प्रावधानों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी द्वारा की गई कथित टिप्पणियां क्या थीं और मामले में किन कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

इससे पहले तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में बड़े पैमाने पर लॉजों और होटलों में जांच अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बताया कि शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयासों को विफल करने के उद्देश्य से चलाए गए "ऑपरेशन कवच" के तहत लॉजों और होटलों की जांच की गई।

पुलिस आयुक्त के अनुसार, शहर के सभी पुलिस थानों में चलाए गए इस अभियान में लगभग 5000 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। लॉजों में ठहरे व्यक्तियों के पहचान पत्रों का सत्यापन किया गया और लॉज प्रबंधन द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की भी जांच की गई।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम