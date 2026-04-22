Tamil Nadu Assembly Elections : निर्वाचन आयोग का ध्यान मतदान दिवस की व्यवस्थाओं पर केंद्रित

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान निर्धारित होने के मद्देनजर चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राज्य भर में सुचारू, शांतिपूर्ण और मतदाता-हितैषी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।

अधिकारियों ने कहा कि मतदान केंद्रों पर बुनियादी ढांचे, पहुंच और वास्तविक समय की निगरानी पर विशेष ध्यान देते हुए तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं।

कुल 75,064 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र मतदाताओं की कुशल और निर्बाध सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हो।

कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। ये अधिकारी मतदान प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे और किसी भी अनियमितता की तत्काल रिपोर्ट देंगे, जिससे पारदर्शिता मजबूत होगी।

मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की आसानी से पहचान करने और अपने विवरणों को पहले से सत्यापित करने में मदद करने के लिए मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) का वितरण भी शुरू हो गया है।

पोलिंग बूथों पर न्यूनतम सुविधाओं में पेयजल, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, जल आपूर्ति वाले शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, उचित संकेत और सुव्यवस्थित बूथ शामिल होंगे।

मतदाताओं, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कतारों में नियमित अंतराल पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों पर चार मानकीकृत मतदाता सूचना पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें मतदान केंद्र की जानकारी, उम्मीदवारों की सूची, मतदान प्रक्रिया, मान्य पहचान पत्र और मतदाताओं के लिए आवश्यक सावधानियां आदि जैसी जानकारी दी जाएगी।

मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना मतदान केंद्र क्रमांक और क्रम संख्या ढूंढने में सहायता करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे। मतदान केंद्रों तक जाने वाले मार्गों पर स्पष्ट रूप से चिह्नित मार्गदर्शक पोस्टर भी लगाए जाएंगे, ताकि सुगम मार्ग प्रशस्त हो सके।

इसके अतिरिक्त, मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपने फोन बंद करके वालंटियर को सौंपने होंगे और मतदान के बाद उन्हें वापस मिल जाएगा।

चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग ने दोहराया है कि सभी व्यवस्थाओं की कड़ी निगरानी की जाएगी और फील्ड स्टाफ को सुचारू और मतदाता-अनुकूल मतदान अनुभव सुनिश्चित करने के लिए काफी पहले से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

--आईएएनएस