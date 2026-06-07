तमिलनाडुः पश्चिमी घाट जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी

चेन्नई, 7 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो गई हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने आने वाले दिनों में कई विशेष रूप से पश्चिमी घाट सहित जिलों में व्यापक वर्षा की गतिविधि का पूर्वानुमान लगाया है।

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मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।

सबसे तीव्र बारिश नीलगिरी, थेनी और दिंडीगुल जिलों के साथ-साथ कोयंबटूर जिले के घाट क्षेत्रों में होने की आशंका है। यहां कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मजबूत होते मानसून से पश्चिमी घाट क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे हाल की गर्मी और शुष्क मौसम से राहत मिलेगी। लेकिन संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय बाढ़, भूस्खलन और व्यवधान की आशंका भी बढ़ जाएगी।

भारी बारिश की चेतावनी वाले जिलों के अलावा, आरएमसी ने इरोड, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुप्पुर, मदुरै, विरुधुनगर और कन्याकुमारी जिलों में भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। तेनकासी और तिरुनेलवेली जिलों के घाट क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।

अधिकारियों ने पहाड़ी और निचले इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन जिलों में जहां भारी बारिश होने की संभावना है।

तूफान के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने से राज्य के कई हिस्सों में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में बारिश लाने वाले बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी तटीय क्षेत्र में मौसम की स्थिति खराब बनी रहने की संभावना है। दिन के उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण कई तटीय जिलों में उमस भरी स्थिति रहने की संभावना है।

चेन्नई में शनिवार को भीषण गर्मी जारी रही और राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून के आने के बावजूद गर्मी और उमस का यह संयोजन मौसम को असहज बनाए रखने की संभावना है।

इस बीच, दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश तेज हो गई है। तिरुनेलवेली जिले के नालुमुक्कू में पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक 17 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि कन्याकुमारी जिले के मायलर में 9 सेंटीमीटर वर्षा हुई, जो इस क्षेत्र पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के मजबूत होते प्रभाव को दर्शाता है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस