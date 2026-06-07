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तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन: रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 3 लाख के पार, टल सकता है काउंसलिंग का शेड्यूल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 तमिलनाडु
Jun 07, 2026, 05:46 AM
तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन: रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 3 लाख के पार, टल सकता है काउंसलिंग का शेड्यूल

 

चेन्नई, 7 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन (टीएनईए) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच गया है, जो राज्य भर के छात्रों में इंजीनियरिंग कोर्स के प्रति लगातार बनी हुई दिलचस्पी को दर्शाता है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एडमिशन प्रोसेस के लिए कुल 3,01,519 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 2,43,476 आवेदकों ने एप्लीकेशन फीस भरी, जबकि 2,23,599 कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबमिशन पूरा किया, जो रैंक लिस्ट में शामिल होने और काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए एक जरूरी कदम है।

हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि सभी डेटा को एक साथ मिलाने के बाद फाइनल आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, कुल मिलाकर ट्रेंड यह बताता है कि रजिस्ट्रेशन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद के बावजूद, एप्लीकेशन की संख्या पिछले साल के बराबर ही रही है।

अधिकारियों को उम्मीद थी कि इस साल संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि नेशनल लेवल के प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर अनिश्चितता थी और छात्र इंजीनियरिंग को एक वैकल्पिक करियर विकल्प के तौर पर ज्यादा पसंद कर रहे थे।

हालांकि, ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि मांग में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि यह स्थिर बनी हुई है।

मौजूदा आंकड़े मोटे तौर पर पिछले साल के एडमिशन साइकल जैसे ही हैं, जब टीएनईए के लिए तीन लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 2.5 लाख छात्रों ने डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया पूरी की थी।

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा एडमिशन सीजन में भी वैसा ही ट्रेंड देखा गया है। यह स्थिरता 2025 में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद आई है।

पिछले साल टीएनईए रैंक लिस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 20.9 प्रतिशत बढ़कर 2,41,641 हो गई, जबकि 2024 में यह संख्या लगभग दो लाख थी। यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी और इससे पूरे तमिलनाडु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बढ़ती दिलचस्पी का पता चलता है।

डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 29 जून को टीएनईए 2026 रैंक लिस्ट जारी करने वाला है। इसी लिस्ट से राज्य भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए योग्यता और रैंकिंग तय होगी।

इस बीच, काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यह प्रक्रिया सामान्य समय से देर से शुरू हो सकती है क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने अभी तक आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए अपना एकेडमिक कैलेंडर और काउंसलिंग गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं।

इंजीनियरिंग सीटों के लिए तीन लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं, इसलिए छात्र और उनके माता-पिता अब रैंक लिस्ट और काउंसलिंग टाइमटेबल के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी से तमिलनाडु के सैकड़ों इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन तय होगा।

--आईएएनएस

पीएसके/पीएम

 

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