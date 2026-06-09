चेन्नई के सबसे व्यस्त बस अड्डे पर ड्रोन और 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी शुरू, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर

चेन्नई, 9 जून (आईएएनएस)। चेन्नई सिटी पुलिस ने शहर के सबसे व्यस्त परिवहन केंद्रों में से एक चेन्नई मोफुस्सिल बस टर्मिनस (सीएमबीटी), कोयंबेडु में सुरक्षा मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। विशेष अपराध विरोधी और नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने यहां ड्रोन तैनात किए हैं और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी शुरू की है। इससे बस टर्मिनस परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी।

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चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ए. अमलराज के निर्देशों पर शुरू की गई इस पहल का मकसद चोरी, डकैती, ड्रग्स की तस्करी और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना है, जो अक्सर भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर की जाती हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खास टीमों ने रात के समय बड़े बस टर्मिनल और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर चेकिंग की। उन्होंने उन जगहों पर खास ध्यान दिया, जहां अक्सर आपराधिक गतिविधियां होने का खतरा रहता है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एहतियाती पुलिसिंग उपायों के तहत अधिकारियों ने संदिग्ध हालात में घूम रहे लोगों से पूछताछ की और उनकी तलाशी ली।

इस ऑपरेशन की एक खास बात ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल थी। ड्रोन सर्विलांस में ट्रेंड पुलिसकर्मियों ने हवा से बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में यात्रियों की आवाजाही और गतिविधियों पर नजर रखी। इससे अधिकारियों को संदिग्ध व्यवहार की पहचान करने और संभावित खतरों पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिली।

खास टीमों ने टर्मिनल में लगे सीसीटीवी कैमरों के बड़े नेटवर्क से मिल रहे फुटेज पर भी बारीकी से नजर रखी।

जांच करने वालों ने संदिग्ध व्यवहार करने वाले लोगों की पहचान करने, जानकारी जुटाने और कॉम्प्लेक्स के अंदर आवाजाही पर नजर रखने के लिए कई जगहों की रिकॉर्डिंग देखी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कोयम्बेडु में ऑपरेशन के एक ही दिन में कम से कम 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जांच-पड़ताल के बाद कानून के मुताबिक व्यवहार करने का लिखित वादा करने पर उन्हें छोड़ दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि सर्विलांस पर आधारित यह ऑपरेशन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपराधिक तत्वों को भीड़-भाड़ वाली ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का गलत फायदा उठाने से रोकने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

सीएमबीटी, दक्षिण भारत के सबसे बड़े बस टर्मिनलों में से एक है। यह चेन्नई को तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों के जिलों से जोड़ने वाला एक अहम ट्रांसपोर्ट हब है। इस टर्मिनल से आम दिनों में एक लाख से ज्यादा यात्री गुजरते हैं, जबकि वीकेंड, छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में यह संख्या तीन से चार लाख तक पहुंच जाती है।

पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया कि आने वाले सप्ताह में भी टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसे सर्विलांस ऑपरेशन जारी रहेंगे। इनका मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराध रोकना और रोजाना यहां से गुजरने वाले हजारों यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का माहौल सुनिश्चित करना होगा।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी