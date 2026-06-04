राजस्थान: मदन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन मामले में 4 लोगों पर इनाम घोषित, हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल

जयपुर, 4 जून (आईएएनएस)। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन मामले में पुलिस ने चार आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। कुचामन सिटी थाने में मामला दर्ज होने के बाद से ही प्रदर्शनकारी फरार चल रहे हैं। हालांकि, राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना कोई अपराध नहीं है।
30 मई को कुचामन सिटी के दौरे के दौरान मदन राठौड़ का आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में 30 मई को विजय सिंह पालाडा और सीआई सतपाल सिंह की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इन लोगों को पकड़ने और जांच को आगे बढ़ाने के प्रयासों के तहत इस इनाम की घोषणा की गई है।
पुलिस ने सुरेंद्रनगर निवासी भूराराम पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा, हिराणी निवासी रामनिवास कांटिया, रासल निवासी मुकेश सारण और रानासर निवासी दिनेश कुकना पर 2,100 रुपए का इनाम रखा गया है।
पुलिस ने जनता से इन लोगों के ठिकाने के बारे में जानकारी देने की अपील की है और यह आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कुचामन सिटी के एसएचओ महावीर प्रसाद ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद की गई है।
वहीं, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने विरोध प्रदर्शन को लेकर राजस्थान सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें पहले कथित तौर पर शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया और बाद में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
बेनीवाल ने कहा, "अब उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की गई है, मानो वे कोई अपराधी हों। यह राज्य सरकार की सहनशीलता और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।"