राजस्थान : जयपुर में अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन, कई जगहों पर इंटरनेट बंद

जयपुर, 8 जून (आईएएनएस)। सोमवार को होने वाले बड़े अतिक्रमण-हटाओ अभियान से पहले, जिला प्रशासन ने राजस्थान के जयपुर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं कुछ समय के लिए बंद कर दी हैं।

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कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) जगतपुरा में नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर सड़क को उसकी स्वीकृत 80 फीट की चौड़ाई तक चौड़ा करने का अभियान चलाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाहें, गलत जानकारी या भड़काऊ सामग्री फैलाई जा सकती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ सकता है। इसलिए, जयपुर संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार ने यह आदेश जारी किया है।

इस निर्देश के तहत, रविवार आधी रात से सोमवार आधी रात तक तय इलाकों में 2जी, 3जी, 4जी और 5जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इस आदेश में न केवल मोबाइल डेटा सेवाएं, बल्कि बल्क एसएमएस और इंटरनेट-आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। शटडाउन की अवधि के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स सहित सोशल मीडिया एप्लिकेशन तक पहुंच पर भी रोक रहेगी।

नियमों के अनुसार आवश्यक सरकारी और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी जा सकती है। यह निलंबन जयपुर पुलिस आयुक्तालय और आसपास के जिलों के इलाकों में लागू रहेगा।

जयपुर उत्तर में, प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्रों में रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्कल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर और जयसिंहपुरा खोर शामिल हैं। जयपुर पूर्व में, बस्सी, कानोता, तुंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एसएमएस अस्पताल, गांधी नगर, लालकोठी, मोती डूंगरी, एयरपोर्ट, मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, बजाज नगर, खो-नागोरियन, सांगानेर, प्रताप नगर, रामनगरिया और मालपुरा गेट पुलिस थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साइबर टीमों को सक्रिय किया गया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अफवाहें, गलत जानकारी या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाली सामग्री फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने, बिना पुष्टि की गई जानकारी साझा करने से बचने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत, जेडीए सड़क के दायरे में आने वाले पांच धार्मिक ढांचों को हटाने जा रहा है। इस अभियान को आसानी से पूरा करने के लिए जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंज से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। संवेदनशील इलाकों, जैसे कि 'वॉल्ड सिटी' (पुरानी शहर की चारदीवारी वाला इलाका), में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

जेडीए की विजिलेंस ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आनंद शर्मा के अनुसार, 22 मई को इसी रास्ते पर 134 अतिक्रमण हटाए गए थे। उस कार्रवाई के बाद, प्रभावित धार्मिक ढांचों से जुड़ी मैनेजमेंट कमेटियों और संबंधित लोगों को उन्हें अपनी मर्जी से दूसरी जगह ले जाने का समय दिया गया था।

समय सीमा खत्म होने के बाद, प्रशासन अब उन्हें हटाने की कार्रवाई करेगा। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सड़क की मंजूर चौड़ाई 80 फीट है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से कई जगहों पर यह अभी सिर्फ 25-30 फीट ही है।

लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा यह रास्ता नंदपुरी अंडरपास को जगतपुरा से जोड़ता है और छह बड़े रिहायशी इलाकों से होकर गुजरता है। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से हरे कृष्ण मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी और नंदपुरी व जगतपुरा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

इस प्रोजेक्ट से मालवीय नगर और तेजी से विकसित हो रहे अन्य रिहायशी इलाकों समेत आस-पास की 50 से ज्यादा कॉलोनियों के निवासियों को फायदा होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस