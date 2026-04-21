President Draupadi Murmu : राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा में जनजातीय संग्रहालय का करेंगी उद्घाटन

भुवनेश्वर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा के दौरान जनजातीय संग्रहालय, तारामंडल और विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करेंगी।

राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार, राष्ट्रपति राउरकेला में एक सार्वजनिक समारोह में तारामंडल और विज्ञान केंद्र तथा निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा राउरकेला में एक जनजातीय संग्रहालय और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगी।

राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल सभी स्थानों पर व्यापक और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कम्भमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राष्ट्रपति मुर्मू से बातचीत करेंगे।

इससे पहले फरवरी में राष्ट्रपति मुर्मू अपने गृह राज्य की छह-दिवसीय यात्रा पर थीं। उन्होंने जाजपुर का दौरा किया था और 13वीं सदी के ऐतिहासिक बिरजा मंदिर में पूजा-अर्चना की और नाभि गया में कुछ अनुष्ठानों में हिस्सा लिया था।

राष्ट्रपति ने बालासोर जिले का भी दौरा किया और फकीर मोहन विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। बाद में उन्होंने पुरी की यात्रा की और श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने 12वीं सदी के इस पवित्र मंदिर में पूजा-अर्चना की और आरती में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने इस पवित्र तटीय शहर में अन्य विशेष अनुष्ठान भी संपन्न किए।

इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने मयूरभंज जिले का भी दौरा किया और अपने गृह जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने राय रंगपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की और बाद में सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया था।

अगले दिन उन्होंने सिमलीपाल में आदिवासी समुदायों की महिलाओं और युवाओं के साथ सीधे संवाद किया। सिमलीपाल ओडिशा के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और आदिवासी विरासत के लिए जाना जाता है।

इसी दिन उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित 'ब्लैक स्वान समिट, इंडिया' में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा 'ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क' के सहयोग से आयोजित किया गया था। अपनी यात्रा के समापन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू छत्तीसगढ़ रवाना हुईं, जहां उन्होंने जगदलपुर में 'बस्तर पंडुम 2026' उत्सव का उद्घाटन किया था।

--आईएएनएस