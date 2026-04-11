Maihar Road Accident : ट्रक ने खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, कई घायल, पुलिस की देरी पर बवाल

मैहर: मध्य प्रदेश में मंदिर नगरी मैहर में रिगरा पुल के पास नेशनल हाईवे 30 पर एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 15 लोग घायल हो गए।

यह दुर्घटना नादन पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई, जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी।

बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का डीजल खत्म हो गया था, इसलिए वह सड़क किनारे खड़ी थी। स्थानीय पुलिस के देर से पहुंचने पर लोगों में गुस्सा भड़क उठा।

नादन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पंच राज सिंह कथित तौर पर सूचना मिलने के दो घंटे से ज्‍यादा समय बाद दुर्घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे प्रभावित परिवारों और वहां मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई।

सभी घायल बेलदरा गांव के रहने वाले थे और एक 'बरहो' (जन्म संबंधी) रस्म से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार कई लोग हवा में उछल गए। दुर्घटना के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली में कई लोग सवार थे।

टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई, जिससे व्यस्त एनएच-30 पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। लोगों के हंगामा करने के बाद आपातकालीन सेवाएं हरकत में आईं, और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के कर्मचारियों ने घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ज्‍यादातर घायलों को मैहर और अमरपाटन के सिविल अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि दो गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए सतना के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

अमरपाटन सिविल अस्पताल में भर्ती घायलों में संखीबाई साकेत (50), अजय बुनकर (17), प्रदीप साकेत (24) और संतोष साकेत (50) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई अन्य लोग मैहर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।

इसके अलावा, अमरपाटन सिविल अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों के रिश्तेदारों ने तब जोरदार हंगामा किया, जब कई घंटों तक '108' एम्बुलेंस नहीं पहुंची।

अधिकारियों ने दुर्घटना के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें तेज रफ्तार और हाईवे पर खड़े वाहन की भूमिका की जांच भी शामिल है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है।

--आईएएनएस