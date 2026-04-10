Karnataka PUC Result : 88.48 प्रतिशत पास प्रतिशत दर्ज; लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा

बेंगलुरु: कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (केएसईएबी) ने गुरुवार को कर्नाटक II पीयूसी (कक्षा 12) बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए।

इस साल, कुल मिलाकर 88.48 प्रतिशत पास प्रतिशत दर्ज किया गया, जिसमें कुल 6,32,200 उम्मीदवारों में से 5,46,698 छात्र पास हुए।

लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया; उनका पास प्रतिशत 88.70 प्रतिशत रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 83.65 प्रतिशत था।

आर्ट्स स्ट्रीम में पास प्रतिशत 72.86 प्रतिशत रहा, जबकि कॉमर्स में यह 88.04 प्रतिशत और साइंस में 91.69 प्रतिशत रहा।

कर्नाटक II पीयूसी परीक्षा-1 पूरे राज्य में 28 फरवरी से 17 मार्च तक 1,217 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 17 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 68 परीक्षा केंद्रों पर 27,739 परीक्षकों द्वारा किया गया।

क्षेत्रवार देखें तो, ग्रामीण छात्रों ने शहरी छात्रों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया; ग्रामीण क्षेत्रों में पास प्रतिशत 87.62 प्रतिशत रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 85.95 प्रतिशत था।

सामाजिक श्रेणियों में, अनुसूचित जाति के 80.22 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 80.19 प्रतिशत छात्र परीक्षा में पास हुए, जबकि सामान्य श्रेणी के छात्रों का पास प्रतिशत 92.69 प्रतिशत रहा।

कन्नड़ माध्यम के छात्रों का पास प्रतिशत 76.41 प्रतिशत रहा, जबकि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों ने 90.63 प्रतिशत अंक हासिल किए। परीक्षा में शामिल हुए 206 दिव्यांग छात्रों में से 154 छात्र पास हुए।

उडुपी जिला 96.39 प्रतिशत पास प्रतिशत के साथ राज्य में शीर्ष पर रहा, इसके बाद मंगलुरु 96.35 प्रतिशत और मदिकेरी 92.34 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

बेंगलुरु में, पास प्रतिशत बेंगलुरु उत्तर में 90.05 प्रतिशत, बेंगलुरु दक्षिण में 90.55 प्रतिशत और बेंगलुरु ग्रामीण में 91 प्रतिशत रहा। यादगीर जिला सबसे निचले स्थान पर रहा, जहां बोर्ड परीक्षा में 71.21 प्रतिशत छात्र पास हुए। छात्र 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और 12 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच जमा किए जा सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं छात्रों द्वारा जिन्होंने फोटोकॉपी प्राप्त की हैं।

फोटोकॉपी के लिए शुल्क प्रति विषय 530 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति विषय 1,670 रुपए है।

आर्ट्स स्ट्रीम में, कोट्टूर (बेल्लारी जिला) के इंदु पीयू कॉलेज की अर्चना डी.एम. और संगीता, और कलबुर्गी के श्रीमती वीरम्मा गंगासिरी कॉलेज फॉर विमेन की सृष्टि ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 600 में से 598 अंक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया।

फातिमाथ शाहला, महमादयान नदाफ, सानिका मेटागर, शिवानंद मुरागेप्पा बुरलट्टी और श्रावणी पाटिल ने 595 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।

श्रावणी पाटिल, अक्षता चव्हाण, दीक्षा, देवम्मा यदहल्ली, जी.के. सहाना, लक्ष्मी श्रीकांत नंदुर, साक्षी, सृष्टि चिदानंद सोलोनी और वरुणा J ने 594 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

कॉमर्स स्ट्रीम में, बेंगलुरु के वीवी पुरम स्थित श्री महावीर जैन पीयू कॉलेज की अदिति प्रभु और मूदाबिद्री स्थित अल्वाज PU कॉलेज की दिशा ने 600 में से 600 अंकों का पूर्ण स्कोर प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया।

--आईएएनएस