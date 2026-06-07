दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की हत्या के आरोप में पश्चिम बंगाल का कपल गिरफ्तार

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के एक कपल को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी घटना के तीन दिन बाद हुई है।

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दिल्ली पुलिस ने बताया कि हत्या की वजह प्रॉपर्टी का झगड़ा था और आरोपी कपल ने यह अपराध करने के लिए बंगाल से दिल्ली का सफर किया था।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल 4 जून को पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट के एक फ्लैट में मृत पाई गईं। जांच से पता चला कि हत्या एक दिन पहले यानी 3 जून को हुई थी।

दिल्ली पुलिस को पहले एक आदमी और एक औरत दिखे थे, जिन्होंने मास्क से अपनी पहचान छिपाई हुई थी और वे बैग लिए हुए थे। वे 3 जून को प्रोफेसर के घर में घुसते हुए दिखे थे। माना जाता है कि उसी दिन उनकी हत्या हुई थी, और निकलने से पहले वे लगभग आधे घंटे तक अंदर रहे थे।

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यह कपल 3 जून को दोपहर 3:20 बजे एक प्राइवेट कैब से रिहायशी कॉम्प्लेक्स पहुंचा था। कैब ड्राइवर बाहर ही रुका रहा, जबकि बैग लिए हुए एक आदमी और एक औरत अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर गए।

सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर यह दोनों लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करके फ्लैट तक जाते हुए दिखा।

जांचकर्ताओं को शक है कि वहां से निकलने से पहले उस कपल ने परिसर के अंदर लगभग आधा घंटा बिताया। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि बिल्डिंग से बाहर निकलते समय उन्होंने अलग कपड़े पहने हुए थे।

घटनास्थल की शुरुआती जांच में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला, जिससे जांचकर्ताओं को लगता है कि पीड़िता शायद उस व्यक्ति या व्यक्तियों को जानती थी जो उसके घर में घुसे थे। इस संभावना ने 'फ्रेंडली एंट्री' (जान-पहचान के कारण अंदर आने) की थ्योरी को मजबूत किया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मर्जी से आने वालों को अंदर आने दिया।

पॉल अपनी बहन के अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वैवाहिक झगड़ों के बाद 2022 में वह अपने पति से अलग हो गई थी, और उनके पति अभी बेंगलुरु में रहते हैं।

यह मामला तब सामने आया जब उनकी बहन देवरती पॉल को चिंता हुई क्योंकि बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अपार्टमेंट पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वह बाहर से बंद था। फ्लैट के अंदर जाने पर उन्हें देबोस्मिता का शव खून से लथपथ हालत में मिला और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, पीड़िता के सिर पर किसी भारी चीज से गंभीर चोट लगी थी। पुलिस को उनकी कलाई पर भी चोट के निशान मिले।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम