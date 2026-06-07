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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से दो झपटमार गिरफ्तार, छीने गए मोबाइल और बाइक बरामद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Jun 07, 2026, 08:29 AM
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से दो झपटमार गिरफ्तार, छीने गए मोबाइल और बाइक बरामद

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सतर्क और साहसिक प्रयासों से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में दो झपटमारों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से छीने गए दो मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 11 बजे ट्रैफिक सर्कल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एएसआई लताफत अली, हेड कांस्टेबल सूरज मल और कांस्टेबल अमनीश कुमार सीआरआरआई रेड लाइट, मथुरा रोड पर यातायात नियंत्रण और चालान ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उनकी नजर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिस पर सवार दो युवक संदिग्ध गतिविधियां करते दिखाई दिए।

पुलिसकर्मियों ने देखा कि एक सरकारी मोटरसाइकिल भी उनका पीछा कर रही थी। स्थिति को भांपते हुए ट्रैफिक स्टाफ ने दोनों युवकों को रुकने का संकेत दिया। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने लगभग 200 मीटर तक उनका पीछा किया और दौड़कर दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच में पता चला कि इनमें से एक आईफोन 15 कुछ ही समय पहले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित सुजान मोहिंद्रा अस्पताल के पास एक राहगीर से छीना गया था। पीड़ित की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुकुल शर्मा के रूप में हुई, जो जिम से लौट रहे थे।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 31 वर्षीय मुनीर हुसैन और 25 वर्षीय अज़हर अली के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। मुनीर हुसैन को कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र का घोषित 'असामाजिक तत्व' बताया गया है, और उसके खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, अजहर अली पर भी दो मामलों में संलिप्तता का आरोप है।

आगे की जांच में यह भी पता चला कि बरामद दूसरा मोबाइल फोन सराय काले खां क्षेत्र से छीना गया था। मामले में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एएसआई लताफत अली, हेड कांस्टेबल सूरज मल और कांस्टेबल अमनीश कुमार की सतर्कता, साहस और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा पत्र और नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस

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