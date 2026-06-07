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दिल्ली से समझौता कर लेता तो आज बिहार का मुख्यमंत्री होता: मुकेश सहनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Jun 08, 2026, 03:43 AM
दिल्ली से समझौता कर लेता तो आज बिहार का मुख्यमंत्री होता: मुकेश सहनी

बेंगलुरु, 7 जून (आईएएनएस)। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने कर्नाटक में अपने राजनीतिक विस्तार की औपचारिक शुरुआत कर दी है। पार्टी ने राज्य में संगठन निर्माण और सामाजिक न्याय के आंदोलन को नई ऊर्जा देते हुए भव्य समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि यदि उन्होंने दिल्ली से समझौता कर लिया होता तो आज बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके होते।

वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “यह हमारे लिए और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के लोगों के लिए बहुत खुशी का क्षण है। हम निषाद समुदाय और विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश में मछली पकड़ने के क्षेत्र से जुड़े लगभग 312 समुदाय हैं और हम उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आज हमारा आंदोलन कर्नाटक तक पहुंच गया है, यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है।”

वीआईपी अध्यक्ष ने पार्टी की राजनीतिक लाइन पर पूरी स्पष्टता रखते हुए कहा, “फिलहाल दोनों तरफ खड़े होने का कोई सवाल ही नहीं है। हम इंडिया अलाइंस के साथ हैं और भविष्य में भी इंडिया अलाइंस के साथ ही राजनीति करेंगे। आने वाला समय हमारी ताकत का पता लगा देगा।”

मुकेश सहनी ने कर्नाटक की नई राज्य इकाई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। हर गांव-गांव तक पहुंचना होगा, पार्टी के विचारों और मुख्य सिद्धांतों को लोगों तक बड़े पैमाने पर ले जाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल संगठनात्मक विस्तार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विचारधारा को भी जमीनी स्तर पर मजबूत करना जरूरी है।

पार्टी के उपाध्यक्ष मोहन कुमार बीके ने कहा, “यह हमारे नेता मुकेश सहनी की दूरदर्शी विचारधारा का परिणाम है। कोली समुदाय की देशभर में लगभग 22 करोड़ आबादी है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैली हुई है। यह पार्टी पूरे देश में सक्रिय है और खासकर समाज के वंचित, हाशिए पर रहने वाले तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए काम कर रही है।”

उन्होंने आगे बताया कि विकासशील इंसान पार्टी अब कई राज्यों में तेजी से फैल रही है और राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिहार में पार्टी पहले ही चार विधायकों के साथ मजबूत स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने सामाजिक न्याय, पिछड़ों-दलितों के अधिकार, मछुआरों की समस्याओं और वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर दिया।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी

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