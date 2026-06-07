दिल्ली : राजोकरी फ्लाईओवर पर भीषण हादसा, इनोवा की टक्कर से महिला की मौत, पांच लोग घायल

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन बच्चों सहित पांच अन्य लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना राजोकरी फ्लाईओवर पर गुरुग्राम की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा ने पीछे से एक टेम्पो को टक्कर मार दी।

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पुलिस के अनुसार, 7 जून की सुबह करीब 4:25 बजे पीसीआर कॉल के माध्यम से सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि टोयोटा इनोवा ने टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसमें सवार लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

हादसे के समय टेम्पो में सवार सभी लोग दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र के निवासी थे और गुरुग्राम स्थित एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन बच्चों और दो वयस्क महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए। टेम्पो चालक को मामूली चोटें आईं।

घटना के बाद सभी घायलों और मृतक महिला को सीएटीएस एम्बुलेंस की सहायता से सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी मौके पर बुलाया। दोनों टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की।

पुलिस को दुर्घटना करने वाली इनोवा का चालक घटनास्थल पर ही मिला, जिसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। प्रारंभिक तौर पर चालक शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में प्रतीत हो रहा था। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह नशे की हालत में वाहन चला रहा था या नहीं।

पुलिस ने बताया कि मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम