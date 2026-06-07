नोएडा: सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के आरोप में 366 लोगों पर कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा, 7 जून (आईएएनएस)। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने सार्वजनिक जगहों पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 366 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

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सेंट्रल नोएडा जोन की पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 366 लोगों की पहचान की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर और डीसीपी (सेंट्रल नोएडा) शैलेंद्र कुमार सिंह की देखरेख में चलाया गया।

इस अभियान के दौरान, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते हुए पाए गए 366 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 292 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और शांति भंग हो सकती है; इसलिए, ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक जगहों पर नियमों का पालन करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

अधिकारियों ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और आम जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

इससे पहले, शनिवार को गौतम बुद्ध नगर के अलग-अलग इलाकों में चलाए गए एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

यह कार्रवाई सेक्टर-63 और इकोटेक-3 पुलिस स्टेशनों की टीमों ने मिलकर की थी। इसका मकसद सार्वजनिक जगहों पर नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और निवासियों व आने-जाने वालों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना था।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन बाजार, सड़क, पार्क और भीड़-भाड़ वाली दूसरी जगहों पर चलाया गया, जहां लोग कानून का उल्लंघन करते हुए शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करते पाए गए।

इस अभियान के दौरान, सेक्टर-63 पुलिस स्टेशन ने 72 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जो कथित तौर पर सार्वजनिक जगहों पर शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करते पाए गए थे। इसी तरह, इकोटेक-3 पुलिस स्टेशन ने भी ऐसे ही उल्लंघनों के लिए 53 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।

इस मिले-जुले ऑपरेशन के नतीजे में दोनों पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में कुल 125 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

--आईएएनएस

पीएसके