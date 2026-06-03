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जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, निर्भीक संघर्ष को किया याद

जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर नेताओं ने याद किए उनके समाजवादी और राष्ट्रवादी योगदान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Jun 03, 2026, 02:45 AM
जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, निर्भीक संघर्ष को किया याद

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय रक्षा, उद्योग एवं रेल मंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर बुधवार को देश भर के कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें नमन किया। तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फर्नांडिस को गरीबों, मजदूरों और वंचितों की आवाज और निर्भीक राष्ट्रवादी नेता के रूप में याद किया।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पूर्व केंद्रीय रक्षा, उद्योग एवं रेल मंत्री, आजीवन गरीब-गुरबों और श्रमिकों की आवाज बुलंद करने वाले महान समाजवादी नेता, समता पार्टी के संस्थापक, 'पद्म विभूषण' से सम्मानित श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की जयंती पर उन्हें सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।"

केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने लिखा, "लोकप्रिय जननेता एवं भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, ‘पद्मविभूषण’ जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन अर्पित करता हूं। देश की राजनीति, रक्षा क्षेत्र और श्रमिक हितों के लिए फर्नांडिस के अद्वितीय योगदान को राष्ट्र हमेशा गर्व के साथ स्मरण करता रहेगा।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जॉर्ज फर्नांडिस को याद करते हुए लिखा, "वरिष्ठ नेता पद्म विभूषण जॉर्ज फर्नांडीस जी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन।"

मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने लिखा, "देश के पूर्व रक्षा मंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। श्रद्धेय फर्नांडिस मजदूरों, वंचितों और गरीबों की आवाज थे। राष्ट्रसेवा में उनका अतुल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।"

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, "भारत के पूर्व रक्षा मंत्री एवं 'पद्म विभूषण' से सम्मानित वरिष्ठ नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। सादगीपूर्ण जीवन, निर्भीक नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारतीय राजनीति में सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी।"

बिहार सरकार में मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लिखा, "देश के पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवीदी नेता एवं पद्म विभूषण से सम्मानित जाज फर्नाडिस जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन।"

--आईएएनएस

पीएसके

 

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