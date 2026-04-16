Census 2026 : दिल्ली में आज से पहले चरण के लिए शुरू होगी जनगणना

नई दिल्ली: दिल्ली में जनगणना का पहला चरण गुरुवार से शुरू होने जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह का काम शुरू होगा जो आने वाले दशक में शासन और नीतिगत निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अधिकारी भारत के जनसंख्या डेटाबेस की नींव रखने की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय राजधानी में घर-घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं।

पहले चरण को हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के नाम से जाना जाता है, जिसमें घरों, इमारतों और जीवन स्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनसंख्या गणना चरण के विपरीत, इस चरण का उद्देश्य व्यक्तियों की गणना करने के बजाय शहर में प्रत्येक संरचना और घर का मानचित्रण करना है।

इस चरण के दौरान, निवासियों से बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, घर के स्वामित्व की स्थिति और घर के मुखिया के बारे में जानकारी, जिसमें नाम और लिंग शामिल हैं, जैसे पहलुओं को कवर करने वाले 33 प्रश्नों के एक सेट का उत्तर देने के लिए कहा जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह अभ्यास पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित किया जाएगा, जिसमें गणनाकर्ता अपने उपकरणों पर एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके प्रतिक्रियाएं दर्ज करेंगे। इससे डेटा संग्रह में अधिक दक्षता और सटीकता सुनिश्चित होगी।

पहला चरण दो अलग-अलग 30 दिवसीय चक्रों में चलाया जाएगा। यह अभ्यास नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली छावनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 16 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा, इसके बाद आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 16 मई से 15 जून तक इसे लागू किया जाएगा।

जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें पूरे शहर में व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण करने के लिए विशिष्ट ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। जनगणना का दूसरा चरण, जिसमें व्यक्तियों की गणना शामिल होगी, राष्ट्रव्यापी जनगणना की समय-सीमा के अनुसार बाद में आयोजित किया जाएगा।

यह सर्वेक्षण दिल्ली के सभी जिलों को कवर करेगा, जिसमें शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि इस अभ्यास में घनी आबादी वाली कॉलोनियों, अनधिकृत बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए, ताकि कोई भी इलाका छूट न जाए।

प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, शहर को कई गणना ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जिसमें उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों और बार-बार प्रवास वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि डेटा संग्रह में अंतराल को रोका जा सके।

--आईएएनएस