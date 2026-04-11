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12 April 2026 Panchang : बैशाख कृष्ण की दशमी तिथि, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय

12 अप्रैल पंचांग: रविवार के शुभ मुहूर्त, राहुकाल और दशमी तिथि की पूरी जानकारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 दिल्ली
Apr 11, 2026, 04:57 AM
12 अप्रैल का पंचांग : बैशाख कृष्ण की दशमी तिथि, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय

नई दिल्ली: सनातन धर्म में पंचांग के अनुसार ही दिन की शुरुआत और शुभ-अशुभ समय का निर्धारण किया जाता है। 12 अप्रैल, रविवार को बैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। यह तिथि 13 अप्रैल की देर रात 1 बजकर 16 मिनट तक रहेगी।

रविवार को सूर्योदय सुबह 5 बजकर 59 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 45 मिनट पर होगा। दशमी तिथि पूरे दिन के साथ ही अगले दिन (13 अप्रैल) देर रात 1 बजकर 16 मिनट तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र श्रवण दोपहर 3 बजकर 14 मिनट तक, उसके बाद धनिष्ठा रहेगा। योग साध्य शाम 6 बजकर 16 मिनट तक, करण वणिज दोपहर 1 बजकर 2 मिनट तक, उसके बाद विष्टि रहेगा।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त में नए कार्य शुरू करना और अशुभ समय से बचने की सलाह दी जाती है। कोई भी महत्वपूर्ण काम या यात्रा शुरू करने से पहले इन समयों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

रविवार के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 29 मिनट से 5 बजकर 14 मिनट तक, अभिजित मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 48 मिनट तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 21 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 44 मिनट से 7 बजकर 6 मिनट तक, सायाह्न सन्ध्या शाम 6 बजकर 45 मिनट से 7 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। वहीं, अमृत काल पूरे दिन के साथ ही 13 अप्रैल की सुबह 5 बजकर 18 मिनट से 6 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 11 बजकर 59 मिनट से 12 बजकर 44 मिनट तक रहेगा।

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल शाम 5 बजकर 9 मिनट से 6 बजकर 45 मिनट तक, यमगण्ड दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से 1 बजकर 58 मिनट तक, गुलिक काल दोपहर 3 बजकर 34 मिनट से 5 बजकर 9 मिनट तक, विडाल योग सुबह 5 बजकर 59 मिनट से दोपहर 3 बजकर 14 मिनट तक, वर्ज्य शाम 7 बजकर 22 मिनट से 9 बजकर 1 मिनट तक रहेगा। दुर्मुहूर्त शाम 5 बजकर 3 मिनट से 5 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। साथ ही भद्रा दोपहर 1 बजकर 2 मिनट से 13 अप्रैल की सुबह 1 बजकर 16 मिनट तक रहेगा।

--आईएएनएस

 

 

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