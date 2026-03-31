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Nalanda Crime News : बिहार के नालंदा में महिला से छेड़छाड़, दो आरोपी गिरफ्तार

नालंदा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास, दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
Apr 01, 2026, 05:59 AM
बिहार के नालंदा में महिला से छेड़छाड़, दो आरोपी गिरफ्तार

पटना: बिहार के नालंदा में तीन बदमाशों ने एक शादीशुदा महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ की और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

यह चौंकाने वाली घटना बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय में हुई। आरोपियों ने इस घटना का एक वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

यह मामला मंगलवार को उस वक्त सामने आया, जब यह वीडियो वायरल हो गया। नूरसराय पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर के अनुसार, यह घटना 26 मार्च की शाम को हुई थी, जब महिला पास की ही एक किराने की दुकान पर गई थी। घर लौटते समय कुछ युवकों के एक समूह ने महिला को घेर लिया और उसे परेशान करने की कोशिश की।

महिला ने जब इसका विरोध किया और मदद के लिए शोर मचाया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने महिला के कपड़े फाड़े, उसका वीडियो बनाया और बाद में उसे अपमानित करने के इरादे से वह वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया।

इस मामले में एक लिखित शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इस मामले की जांच के लिए सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (सदर-2) संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने इस मामले में तत्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों अशोक यादव और मतलू महतो उर्फ ​​नवनीत कुमार नरोत्तम को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना में शामिल तीसरा आरोपी रविकांत कुमार अभी फरार है। रविकांत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कृत्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नालंदा पुलिस ने नूरसराय पुलिस स्टेशन में तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, बलात्कार की कोशिश, पीड़िता को धमकाने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

पीड़िता गांव में अपने ससुराल वालों के साथ रहती है, जबकि उसका पति महाराष्ट्र में काम करता है।

--आईएएनएस

 

 

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