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बिहार: सीतामढ़ी में आंधी के दौरान कच्चे मकान पर गिरा पीपल का पेड़, एक परिवार के पांच लोगों की मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 बिहार
Jun 09, 2026, 05:56 AM
बिहार: सीतामढ़ी में आंधी के दौरान कच्चे मकान पर गिरा पीपल का पेड़, एक परिवार के पांच लोगों की मौत

पटना, 9 जून (आईएएनएस)। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सोमवार देर रात तेज आंधी के दौरान बड़ा पीपल का पेड़ उखड़कर एक घर पर गिर गया। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई।

यह घटना रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी धनुशी टोला (वार्ड नंबर 1) में हुई। मृतकों की पहचान पूजा देवी (28), बेटी शिवानी (5) और तीन बेटों राजकुमार (7), वीरभद्र कुमार (2) और एक महीने के लायगर कुमार के रूप में हुई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार कच्चे मकान में सो रहा था, जो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बना हुआ था।

रात करीब 11:30 बजे तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हुई, जिससे पेड़ उखड़ गया और सीधे घर पर गिर पड़ा। इससे पूरा मकान ढह गया और सभी पांच लोग मलबे में दब गए। सभी की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ, बीडीओ और रीगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत और बचाव कार्य में मदद की और मलबा हटाया।

जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवार को सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा और अन्य सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, मानसून 10 से 15 जून के बीच बिहार में प्रवेश कर सकता है। सोमवार शाम पश्चिम चंपारण जिले के बगहा क्षेत्र में भी तेज आंधी और बारिश से व्यापक नुकसान हुआ। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़ गए। घरों को नुकसान पहुंचा और कई मुख्य सड़कें बाधित हो गईं।

रामनगर-बखरी मुख्य सड़क पर बंजारिया चौक के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से भारी जाम लग गया, जिससे हजारों यात्री घंटों तक फंसे रहे। रामनगर-लौरिया और रामनगर-नरकटियागंज मार्ग पर भी कई पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ।

मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान और गोपालगंज सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

इसके अलावा बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें 50–60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं, बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

कोसी और सीमांचल क्षेत्र में इस दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। आंधी के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें और स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा सलाह का पालन करें।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी

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