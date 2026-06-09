पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को फिर से मिला आत्मविश्वास: चंद्रबाबू नायडू

अमरावती, 9 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को नए सिरे से मजबूत किया है और वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान स्थापित की है।

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टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नायडू ने मीडिया में प्रकाशित एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि इस बात का प्रतीक है कि करोड़ों भारतीयों ने 'नेशन फर्स्ट' के सिद्धांत पर आधारित शासन मॉडल पर भरोसा जताया है।

नायडू ने लिखा, ''मैं अक्सर कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए सही समय पर सही नेता हैं। 12 वर्षों बाद यह विश्वास और मजबूत हुआ है। इतिहास इस दौर को केवल आर्थिक विकास या राजनीतिक स्थिरता के रूप में नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना के रूप में याद रखेगा।''

नायडू ने कहा कि अपने लगभग 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन मोदी सभ्यतागत आत्मविश्वास और आधुनिक शासन के अनोखे संयोजन के कारण अलग हैं।

नायडू के अनुसार, आज भारत वैश्विक स्तर पर अधिक आत्मविश्वास और रणनीतिक महत्व के साथ खड़ा है और 'इंडिया फर्स्ट' के सिद्धांत के साथ दुनिया से समान स्तर पर जुड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यह पुनरुत्थान केवल पुरानी परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि योग, प्राणायाम, ध्यान और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्रशासन और नवाचार आधारित विकास से जोड़ा गया है।

नायडू ने लिखा कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके पीछे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जन धन योजना, आधार, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं का बड़ा योगदान रहा है।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने भारत में वित्तीय समावेशन को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचाया है और बिचौलियों को हटाकर सरकारी लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया गया है।

नायडू ने यह भी कहा कि इस बदलाव ने गरीबी घटाने, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण ढांचे में बड़े सुधार किए हैं, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है।

उन्होंने कहा कि महामारी, आपूर्ति शृंखला संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत स्थिर और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा है।

नायडू के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने दीर्घकालिक विकास के लिए सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण और नई तकनीकों में बड़े निवेश किए हैं, जो देश की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहयोगी संघवाद ने राज्यों को विकास के अधिक अवसर दिए हैं और अब राज्य राष्ट्रीय विकास के इंजन बन रहे हैं। नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश को भी बुनियादी ढांचे, औद्योगिकीकरण, अमरावती और नई तकनीकों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इसका लाभ मिला है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी