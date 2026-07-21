यूटीटी सीजन 7: कोलकाता थंडरब्लेड्स ने यू मुंबा को हराया, सेमीफाइनल में पहुंचीं दोनों टीमें

पणजी (गोवा), 21 जुलाई (आईएएनएस)। अल्टीमेट टेबल टेनिस (यूटीटी) सीजन 7 में मंगलवार को एक रोमांचक मुकाबले में एचवीआर कोलकाता थंडरब्लेड्स ने यू मुंबा टीटी की जीत का सिलसिला तोड़ते हुए 8-7 से जीत हासिल की। पणजी के पास तलेइगाओ में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हार के बावजूद, यू मुंबा ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। उनके बेहतर गेम काउंट और अनुकूल समीकरणों ने कोलकाता और लीग में सबसे आगे चल रही डेंपो गोवा चैलेंजर्स के साथ उनके क्वालिफिकेशन को सुनिश्चित किया।

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कोलकाता की युवा खिलाड़ी तनीषा कोटेचा ने अन्ना हर्सी को इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखाकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि जेंग जियान ने आखिरी मैच के निर्णायक गेम में संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की। ​​इस नतीजे ने लीग के आखिरी दो मुकाबलों से पहले ही दोनों टीमों का नॉकआउट स्टेज में पहुंचना तय कर दिया, जिससे अब केवल एक जगह खाली बची है।

कोलकाता ने एडुआर्ड आयोनेस्कु के जरिए अच्छी शुरुआत की; उन्होंने एक गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मानुष शाह को 9-11, 11-8, 11-7 से हराया। इसके बाद तनीषा कोटेचा ने सीजन का एक बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक अजेय रहीं अन्ना हर्से को सीधे गेम में 11-6, 11-4, 11-4 से हराकर शानदार जीत दर्ज की।

यू मुंबा ने मिक्स्ड डबल्स में वापसी की; मानुष और हर्सी ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद अंकुर भट्टाचार्जी और तनीषा को तीन गेम में 8-11, 11-4, 11-7 से हराकर डिफेंडिंग चैंपियंस को मुकाबले में बनाए रखा।

इसके बाद फ्रांस के लिलियन बार्डेट ने एक और कड़े मुकाबले में अंकुर को तीन गेम में 11-9, 11-8, 6-11 से हराकर यू मुंबा को जीत के करीब पहुंचाया। हालांकि, नित्याश्री मणि ने शुरुआती दो गेम में जियान को 11-10, 11-5 से हराकर मुकाबला 7-7 से बराबर कर दिया। इसके बाद सब कुछ निर्णायक अंतिम गेम पर आ टिका। दबाव के बीच जियान ने शानदार वापसी करते हुए 11-5 से जीत दर्ज की और कोलकाता को मुकाबला जिता दिया। इस नतीजे के साथ दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली।

तनीषा को 'इंडियन प्लेयर ऑफ द टाई' चुना गया, जबकि बार्डेट ने 'मैच आईक्यू प्लेयर' और 'फॉरेन प्लेयर ऑफ द टाई' दोनों पुरस्कार जीते। अंकुर ने 'बिसलेरी शॉट ऑफ द टाई' सम्मान अर्जित किया।

टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीटीएफआई) के तत्वावधान में आयोजित यूटीटी सीजन 7 में दुनिया भर के 42 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 14 ओलंपियन शामिल हैं।

--आईएएनएस

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