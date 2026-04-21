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WTA Rankings : शीर्ष पर काबिज सबालेंका, रिबाकिना और कोस्त्युक ने लगाई छलांग

सबालेंका ने नंबर 1 रैंकिंग कायम रखी, रिबाकिना की जीत से बढ़ी प्रतिस्पर्धा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 03:21 PM
डब्ल्यूटीए रैंकिंग: शीर्ष पर काबिज सबालेंका, रिबाकिना और कोस्त्युक ने लगाई छलांग

नई दिल्ली: बेलारूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने डब्ल्यूटीए रैंकिंग में अपना दबदबा बनाए रखा है। स्टटगार्ट ओपन में हिस्सा न लेने के बावजूद सबालेंका 'वर्ल्ड नंबर 1' बनी हुई हैं। वहीं, एलेना रिबाकिना ने एक और खिताब जीतकर दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है।

सबालेंका ने लगातार 79वें और कुल मिलाकर 90वें हफ्ते की शुरुआत टॉप पर की है। बीते साल स्टटगार्ट में रनर-अप रहने के कारण मिले प्वाइंट्स का बचाव न करने का फैसला लेने के बाद भी, सबालेंका ने रिबाकिना पर 2,395 प्वाइंट्स की बड़ी बढ़त बनाए रखी है। हालांकि, रिबाकिना के पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने के बाद यह अंतर थोड़ा कम हो गया। रिबाकिना ने फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को शिकस्त देकर इस सीजन का अपना दूसरा और करियर का 13वां खिताब जीता।

टॉप-2 खिलाड़ियों के बाद, कोको गॉफ और इगा स्वियातेक दोनों ही स्टटगार्ट के क्वार्टर-फाइनल से बाहर होने के कारण रैंकिंग में ऊपर चढ़ने का मौका चूक गईं। खासकर स्वियातेक, टीनएज सनसनी मिरा एंड्रीवा से हारने के बाद गॉफ से आगे नहीं निकल पाईं। एंड्रीवा सेमीफाइनल में पहुंचीं और वर्ल्ड नंबर 8 पर पहुंच गईं।

मुचोवा के फाइनल तक पहुंचने से उनकी रैंकिंग 11वें स्थान पर पहुंच गई है। टूर्नामेंट के दौरान गॉफ और एलिना स्वितोलिना जैसी खिलाड़ियों पर अहम जीत दर्ज करने के बाद, वह टॉप 10 में वापसी करने के बेहद करीब पहुंच गई हैं।

रूएन में, यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने अपने ही देश की वेरोनिका पोड्रेज को शिकस्त देकर करियर का दूसरा खिताब जीता। यह पहला ऐसा डब्ल्यूटीए फाइनल था जिसमें दोनों खिलाड़ी यूक्रेन की थीं। इस सीजन की शुरुआत में चोट के कारण कुछ समय बाहर रहने के बाद शानदार वापसी करते हुए, कोस्त्युक पांच स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गईं।

19 वर्षीय पोड्रेज 62 पायदान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सबसे ऊंची 147वीं रैंक पर पहुंच गई हैं। रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाली अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में, जर्मनी की तात्याना मारिया रूएन में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद 54वीं रैंक पर पहुंच गईं, जबकि तुर्की की जेनेप सोनमेज स्टटगार्ट में जैस्मीन पाओलिनी के खिलाफ टॉप 10 में अपनी पहली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने करियर की सबसे ऊंची 67वीं रैंक पर पहुँच गईं। अमेरिकी खिलाड़ी एलिसिया पार्क्स भी 84वीं रैंक पर पहुंचीं।

रैंकिंग में नीचे की ओर सिनजा क्रौस टॉप 100 के करीब पहुंच गईं, जबकि माजा च्वालिंस्का ने दमदार डब्ल्यूटीए 125 खिताबी प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ 118वीं रैंकिंग हासिल की। टायरा कैटेरिना ग्रांट और रॉबिन मोंटगोमरी ने भी आईटीएफ और डब्ल्यूटीए सर्किट में शानदार वापसी के बाद बड़ी छलांग लगाई।

सारा सोरिबेस टोरमो ने खिताबी जीत के साथ अपनी वापसी जारी रखी, जबकि चेक किशोरी एलेना कोवाचकोवा ने आईटीएफ फाइनल में पहुंचकर करियर की नई सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। वहीं, जेलेना ओस्टापेंको को बड़ा झटका लगा और वह 40वें स्थान पर खिसक गईं।

--आईएएनएस

 

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