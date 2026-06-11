वॉर्म-अप मुकाबलों से भारत को अनुभव और आत्मविश्वास मिला: बॉलिंग कोच साल्वी

कार्डिफ, 11 जून (आईएएनएस)। भारत के बॉलिंग कोच आविष्कार साल्वी का मानना है कि आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले खेले गए दो वॉर्म-अप मुकाबलों ने टीम को अपना कैंपेन शुरू करने से पहले जरूरी अनुभव और आत्मविश्वास दिया है। टीम इंडिया 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ 'हाई-वोल्टेज मैच' के साथ अपना अभियान शुरू करेगी।

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था। हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी मिली-जुली रही है। भारतीय महिला टीम को साउथ अफ्रीका से 1-4 और फिर इंग्लैंड से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप से पहले वॉर्म-अप मुकाबलों में भारत ने वेस्टइंडीज को हराया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा।

साल्वी ने गुरुवार को 'बीसीसीआईडॉटटीवी' पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, "मुझे लगता है कि ये दो वॉर्म-अप मैच हम सभी के लिए अच्छे अनुभव वाले रहे। हम असल में मैदान पर अपने गेम प्लान को आजमाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते थे। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही मैदान पर जाकर अपने गेम प्लान को आजमा सकते थे। उन्होंने मैदान पर जाकर अपनी योजनाओं को लागू करने की कोशिश की। जब भी भारतीय टीम, कोई मैच खेलती है, तो पहला मकसद उसे जीतना होता है। दूसरा मकसद उन सभी खिलाड़ियों को अनुभव देना होता है, जिनके बारे में हमें लगता है कि वे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे।"

भारत इस विश्व कप के 'ग्रुप 1' में है, जिसे 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहा जा रहा है, क्योंकि इस ग्रुप में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पहली बार खेल रही नीदरलैंड्स की टीमें शामिल हैं।

साल्वी ने कहा, "मुझे लगता है कि इन दो मुकाबलों ने हमें मैदान पर जाकर खुद को साबित करने का मौका दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में हमने आसानी से जीत हासिल की। ​​हम 180 रनों का बचाव कर रहे थे और हमने सफलतापूर्वक ऐसा किया। यहां भी, अगर आप टी20 गेम में 170 का स्कोर देखें, तो हमने 166 रन बनाकर उस लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की। भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी वापसी की। हर हिस्से में, चाहे वह पावरप्ले हो, मिडिल ओवर हों या स्लॉग ओवर। गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आखिर में, हम 5 रन से पीछे रह गए, लेकिन मुझे लगा कि खिलाड़ियों ने अच्छी चुनौती दी।"

उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत तौर पर, मुझे लगता है कि श्रेयंका के लिए ये दो गेम शानदार रहे। यानी, दोनों ही गेम में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। राधा को उन दो गेम में खेलने और अपने ओवर पूरे करने का मौका मिला, और पहले ही गेम में उन्होंने अच्छी इकॉनमी रेट से कुछ विकेट लिए। मुझे लगा कि यह हमारे लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था। मुझे लगता है कि क्रांति शानदार थी।"

बैटिंग के नजरिए से फायदों के बारे में बताते हुए साल्वी ने कहा, "बैटिंग के नजरिए से, अगर आप मुझसे पूछें, तो भारती ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गेम का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अच्छे रन बनाए। अगर ऋचा को देखें, तो उनकी बैटिंग शानदार थी। यानी, वह लगभग हमें जीत दिला ही चुकी थीं। पिछले दो गेम में कई सकारात्मक बातें देखने को मिलीं।"

उन्होंने कहा, "तैयारी के नजरिए से, यह शानदार रहा। हमने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेली। वह बहुत शानदार थी। फिर हमें कार्डिफ में कुछ दिन मिले, और उसके बाद मजबूत टीमों के खिलाफ ये दो मैच; मुझे लगा कि यह हम सभी के लिए सीखने का एक अच्छा अनुभव था। मुख्य रूप से, तैयारी और माहौल में ढलने के नजरिए से, ऐसे गेम प्लान जो इन हालात के अनुकूल हों, और इन हालात की आदत हो जाना, मुझे लगा कि यह शानदार था। वह अनुभव बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ी आगामी चुनौतियों के लिए तैयार हैं।"

--आईएएनएस

आरएसजी