वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश टीम कॉम्पिटिशन में भारतीय पुरुष प्री-क्वार्टर में पहुंचे, महिला टीम की जीत के साथ शुरुआत

ओंटारियो, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि महिला टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में प्रभावशाली जीत दर्ज की।

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पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम, जिसमें गुरवीर सिंह, युशा नफीस और आर्यवीर दीवान शामिल हैं, ने ग्रुप-5 के पहले मुकाबले में नीदरलैंड को 3-0 से हराया। इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने फ्रीक बोनेमा, जेस्पर हेम्पेनियस और क्विंटन वैन एस की चुनौती को आसानी से पार कर लिया।

इसके बाद ब्राजील के खिलाफ मुकाबले में गुरवीर सिंह की जगह पूरव रांभिया को टीम में शामिल किया गया। पूरव, युशा और आर्यवीर की तिकड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए ब्राजील के बर्नार्डो जॉर्ज गुइमारेस, मैथियस फ्राबेटी और विगो हेंड्रिक्स को भी 3-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया।

महिला वर्ग में भी पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय टीम ने जीत से शुरुआत की। सान्वी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह की टीम ने चीनी ताइपे को 3-0 से मात दी। अब भारत का अगला मुकाबला ग्रुप-4 में मलेशिया से होगा।

महिला टीम की स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह, जिन्होंने एक दिन पहले विश्व जूनियर व्यक्तिगत खिताब जीता था, को शुरुआती मुकाबले में आराम दिया गया।

टूर्नामेंट में अन्य प्रमुख टीमों ने भी दमदार शुरुआत की। मेजबान कनाडा की महिला टीम ने अपने पहले मैच में नाइजीरिया को सीधे गेम में हराया, जबकि जापान की पुरुष टीम ने कनाडा को मात दी। दूसरी ओर, गत चैंपियन मिस्र ने भी अपने खिताब बचाने के अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए महिला वर्ग में ब्राजील और पुरुष वर्ग में नीदरलैंड तथा न्यूजीलैंड को हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की।

--आईएएनएस

पीएके