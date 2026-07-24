वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप: अनाहत ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार कटाया सेमीफाइनल का टिकट

ओंटारियो, 24 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने मिस्र की हबीबा रिजक को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है।

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महिला वर्ग की वर्ल्ड नंबर 20 खिलाड़ी अनाहत ने क्वार्टर फाइनल में हबीबा को 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 से हराकर अंतिम चार में अपनी जगह बनाई। वह वर्ल्ड जूनियर्स में लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अब उन्हें खिताब जीतने का मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

सेमीफाइनल मुकाबले में अनाहत का मुकाबला मिस्र की ही बारब सामेह से होगा। इस बीच, बारब सामेह और मलिका एलकाराक्सी ने हांगकांग, चीन की हेलेन टैंग और बेल्जियम की सवाना मोक्सहैम को सीधे गेम में हराकर अगले दौर में जगह बनाई। मिस्र के दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एडम हवाल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सऊदी अरब के मोहम्मद अलनासफान को 3-1 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है।

पुरुष वर्ग में मिस्र के मारवान असल ने कड़े मुकाबले में फ्रांस के अमीर खालिद-जौसेलिन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनके साथ मिस्र के ही दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रुकैया सलेम भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मलेशिया की व्हिटनी विल्सन को बेहद रोमांचक मुकाबले में हराया। यह मैच पांच गेम तक चला। दूसरी ओर, सेफेल्डिन रेफे (सीडिंग 3/4) ने मैडॉक्स मोक्सहैम को सीधे गेम में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रेफे का मुकाबला नंबर 1 सीड और अपने ही देश के मोहम्मद जकारिया से होगा। यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप- क्वार्टर फाइनल में महिलाओं के परिणाम:

[1] अनाहत सिंह (भारत) बीटी [5/8] हबीबा रिजक (ईजीवाई) 3-1: 11-7, 11-5, 6-11, 11-9

[3/4] बार्ब समेह (ईजीवाई) बीटी [5/8] हेलेन टैंग (एचकेजी) 3-0: 11-1, 11-9, 11-7

[2] रुकैया सलेम (ईजीवाई) बीटी [9/12] व्हिटनी विल्सन (एमएएस) 3-2: 4-11, 11-5, 8-11, 11-9, 11-7

[3/4] मलिका एल्कराक्सी (ईजीवाई) बीटी [5/8] सवाना मोक्सहैम (बीईएल) 3-0: 11-8, 11-8, 11-5

वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप - क्वार्टर फाइनल में पुरुषों के परिणाम:

[1] मोहम्मद जकारिया (ईजीवाई) बीटी [9/12] यासीन शलाबी (यूएसए) 3-0:11-0, 11-7, 11-4।

[3/4] सेफेल्डिन रेफे (ईजीवाई) बीटी [9/12] मैडॉक्स मोक्सहैम (बीईएल) 3-0: 11-6, 11-7, 11-9

[2] एडम हवल (ईजीवाई) बीटी [9/12] मोहम्मद अलनास्फान (केएसए) 3-1: 11-2, 10-12, 11-3, 11-3

[3/4] मारवान असल (ईजीवाई) बीटी [5/8] अमीर खालिद-जौसेलिन (एफआरए) 3-2: 11-7, 7-11, 7-11, 11-6, 11-7

--आईएएनएस

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